Văn Kính Dương thủ nhiều "đồ chơi" đối phó cơ quan chức năng

08/05/2019 10:38

Sáng 8-5, TAND TP HCM tiếp tục ngày thứ 2 phiên xử đường dây hơn 124 kg ma túy là thuốc lắc đối với bị cáo Văn Kính Dương (SN 1980, ngụ TP Hà Nội) cùng 9 đồng phạm, trong đó có người tình của Dương là bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu, SN 1994, quê Hải Phòng) về nhiều tội danh khác nhau.

Tinh vi, ma mãnh

Trước bục khai báo, bị cáo Dương thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng truy tố. Phần lớn thuốc lắc sản xuất được, Dương ra lệnh cho đàn em cung cấp cho đầu nậu tại đất cảng Hải Phòng là Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1969, mật hiệu Bà U) với giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một viên. Văn Kính Dương thừa nhận đã tiêu thụ trót lọt cho "Bà U" tổng cộng 72.000 viên thuốc lắc các loại.

Dương khai ban đầu khi vừa "tập tành" sản xuất thuốc lắc, do chưa điêu luyện về công thức chế biến nên mẻ thuốc lắc 4 kg bị hư, "Bà U" không nhận. Sau đó, Dương về bàn bạc với đối tác là người đàn ông tên Tom để tìm ra hướng giải quyết.

Văn Kính Dương khai trước tòa



Sau khi xem xét, ngồi lại bàn bạc, phân tích, Tom đã hướng dẫn Dương sử dụng phần mềm bảo mật, giải thích tại sao thuốc lắc lại kém chất lượng, từ đó điều chỉnh để sản xuất thuốc lắc "đúng chuẩn" nhằm cung cấp các mối lái thứ cấp.

Khi được hỏi, Văn Kính Dương cho biết để đối phó công an, ngoài việc ma mãnh thay đổi nơi ở, nơi sản xuất, Dương còn trang bị nhiều dụng cụ công nghệ để qua mặt ngành chức năng. Cụ thể, ông trùm thừa nhận sử dụng nhiều bộ dụng cụ để chống bắn tốc độ khi gặp cảnh sát giao thông; nhiều công cụ phá sóng điện thoại để tránh bị nghe lén.

Đàn em thân cận



Bên cạnh đó, Dương luôn ẩn hiện với hành tung cực kỳ bí ẩn; mặc dù hay la cà vũ trường nhưng Dương luôn sử dụng đàn em thân cận, có thể "sống chết cùng nhau" để thực hiện các phi vụ làm ăn lớn. Bên cạnh Dương ngoài "hotgirl" Ngọc Miu (tức Vũ Hoàng Anh Ngọc), luôn có dáng dấp của các bóng hồng nhan sắc trời cho để cùng Dương thực hiện các giao dịch mua bán "cái chết trắng".

Con bị truy nã, cha vẫn gửi tiền?



Văn Kính Dương là đối tượng nhiều lần vào tù ra tội và bị truy nã do có hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số tang vật bị tạm thu, công an đã phong tỏa số tiền hơn 2,5 tỉ đồng cùng 10.000 USD, ngoại tệ khác và hàng loạt siêu xe. Dương khai số tiền này là do mượn của gia đình để mua nhà, làm ăn.

Để đối chất lời khai này, HĐXX đã cho mời ông Văn Kính Thái (cha bị cáo Dương) lên xét hỏi về mối quan hệ giữa việc cho mượn tiền và trốn truy nã. Ông Thái thừa nhận biết con bị truy nã và sống ở TP HCM thông qua một người bạn và không nỡ báo công an vì tình cha con.

Kiều nữ Ngọc Miu



Ông Thái cũng cho biết có cho Dương mượn 4 tỉ đồng. Chủ tọa hỏi: “Sao ông biết Dương bị truy nã mà lại gửi tiền cho Dương?”.

“Tôi không biết Dương làm ăn gì nhưng nghĩ con làm ăn đàng hoàng và ngoài giao tiền mặt thì tôi không giao cho Dương bất cứ thứ gì”, ông Thái nói.

Ông Thái cũng bày tỏ ý muốn nhận lại số tiền mình cho Dương mượn trong quá trình bị cáo này trốn truy nã để trang trải cuộc sống. Người cha này cũng nói rằng tất cả tài sản đều giao cho Dương làm ăn nên bây giờ gia đình không còn tiền (!?). Chủ tọa sau khi thẩm vấn đã nhấn mạnh việc biết người khác vi phạm pháp luật, biết họ đang bị truy nã mà không tố giác và còn âm thầm chuyển tiền là hành vi thông đồng và có thể bị xử lý hình sự. Nghe đến đây, cha của Văn Kính Dương không nói gì thêm mà chỉ lặng nhìn con trai đang bình thản ở hàng ghế bị cáo.





Trong phiên xử Văn Kính Dương, mặc dù công tác kiểm tra những người tác nghiệp tại tòa khó gắt gao nhưng theo chủ tọa, vẫn có nhiều người livestream trên mạng xã hội về việc xét hỏi các bị cáo. Chủ tọa, thẩm phán Trương Công Huấn lưu ý việc chụp hình, quay phim phải đăng ký trước với thư ký và việc sử dụng hình ảnh phải được phép của người có hình ảnh, kể cả các bị cáo.

Bài và ảnh: Phạm Dũng