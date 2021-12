Ngày 27-12, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Năm (tên gọi khác Nguyễn Văn Bé Năm, SN 1973; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị can Nguyễn Văn Bé Năm

Tang vật được lực lượng công an thu giữ

Thời gian vừa qua, Công an thị xã Tân Châu liên tiếp phát hiện và bắt nhiều đối tượng có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" trên địa bàn thị xã. Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu xác định nguồn gốc ma túy mà các đối tượng mua để bán lại cho các con nghiện có nguồn gốc do Năm cung cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26-12, Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an TP Châu Đốc và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh tiến hành bắt giữ Năm.

Tang vật thu giữ gồm 10 bọc nylon chứa chất bột màu trắng bên trong (nghi là ma túy dạng Heroin), 3 điện thoại di động, 1 xe máy, hơn 80 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Nguyễn Văn Bé Năm là đối tượng từng có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".