Vì món nợ 35 triệu đồng, dượng từ miền Nam về bị cháu đánh chết

10/05/2019 10:41

Bức xúc người thân đã đưa thi thể ông Tuyên tới nhà Minh yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết.

Ngày 10-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Vũ Văn Minh (SN 1987, trú tại xóm 7, xã Trung Thành, huyện Yên Thành) về hành vi Giết người.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ ngày 27-4, ông Nguyễn Thọ Tuyên (SN 1970, trú tại xóm Lộc Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có đến nhà căn nhà đang xây dở của Vũ Văn Minh ở xã Trung Thành. Tại đây, giữa ông Tuyên và Minh đã xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Minh dùng gậy vụt liên tiếp vào người ông Tuyên khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người thân liền đưa ông Tuyên đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong ngay sau đó. Bức xúc trước cái chết của ông Tuyên, người thân đã đưa thi thể đến căn nhà đang xây dở của Minh để suốt 1 ngày yêu cầu làm rõ vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã có mặt, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An. Lực lượng chức năng sau đó đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Tuyên.

Sau khi gây ra cái chết cho ông Tuyên, đối tượng Minh bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra cung cấp, Vũ Văn Minh và ông Nguyễn Thọ Tuyên có quan hệ họ hàng, Minh gọi ông Tuyên bằng dượng. Trước khi sự việc xảy ra, ông Tuyên có vay của Minh 70 triệu đồng. Đến hẹn, Minh đòi nhiều lần nhưng ông Tuyên mới trả được 35 triệu đồng. Ngày 27-4, ông Tuyên từ miền Nam về tới nhà Minh nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, và Minh dùng gậy đánh chết ông Minh.

Tin - ảnh: Đức Ngọc