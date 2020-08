Cuộc điều tra này bắt nguồn từ TP Tampa, Florida vào tháng 3-2020; sau đó Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại TP HCM chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Từ những thông tin do Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ cung cấp, Việt Nam đã tiến hành cuộc điều tra riêng và bắt giữ 3 bị can.



Các bị can gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, đều là công dân Việt Nam, bị cáo buộc đã tham gia vào kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính lợi dụng đại dịch Covid-19. Theo đơn kiện, các bị can đã điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo bán các sản phẩm đang trở nên khan hiếm trong thời gian diễn ra đại dịch, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn.

Hơn 7.000 nạn nhân đến từ tất cả 50 bang của Mỹ đã đặt mua những sản phẩm này từ các trang web của các bị can. Các nạn nhân đã trả tiền cho các sản phẩm được cho là bán qua các trang web này nhưng chưa bao giờ nhận được các sản phẩm đã đặt hàng. Các đơn kiện này cũng cho rằng các bị can đã tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Mỹ nhằm thực hiện hoạt động lừa đảo và để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật. Các bị can đồng thời cung cấp các thông tin sai lệch về địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên trang web của mình, dẫn đến hiểu lầm cho các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến vụ việc phải nhận các cuộc gọi phản ánh và than phiền từ khách hàng phát sinh do các hoạt động lừa đảo này. Các điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD.

"Việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ các nghi phạm này đã chứng minh rõ ràng rằng Chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến Covid-19. Cuộc điều tra này cho thấy các nạn nhân đã mất mát số tiền rất lớn dù họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn khác do đại dịch Covid-19 gây ra. Chúng tôi tự hào khi Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này"- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Daniel J. Kritenbrink cho biết.

Người dân có thể báo cáo các vụ nghi ngờ lừa đảo liên quan đến Covid-19 cho Uỷ ban Thương mại Liên bang Mỹ qua số điện thoại đường dây nóng 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) hoặc báo cáo trực tuyến tại địa chỉ https://www.ftc.gov/complaint. Ngoài ra, công chúng còn có thể báo trực tiếp cho Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ theo số điện thoại 1-866-DHS-2ICE hoặc trực tuyến tại https://www.ice.gov/tipline.