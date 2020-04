Chiều 20-4, thông tin từ Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết Công an TP Vĩnh Yên phối hợp với Công an TP Hà Nội đã bắt giữ tài xế Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, trú tại thôn Hiển Lễ, xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).



Tài xế Trịnh Xuân Hòa bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17-4, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1971) cùng em gái là bà Nguyễn Thị Hương (SN 1979, cùng trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) đi tập thể dục trên đường Minh Khai (phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) về thì bất ngờ bị một xe ôtô tông từ phía sau. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô tăng ga nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hai chị em bà Hoa được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bà Hương đã tử vong vào 1 giờ ngày 18-4 còn bà Hoa bị thương nặng.

Hiện trường lái xe Hòa tông vào 2 chị em bà Hoa - Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, Công an TP Vĩnh Yên đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm lái xe ôtô gây tai nạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vĩnh Yên đã xác định người điều khiển ôtô trong vụ tai nạn là Trịnh Xuân Hòa nhưng tài xế này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 20-4, tổ công tác của Công an TP Vĩnh Yên phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ Trịnh Xuân Hòa khi lẩn trốn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, bước đầu tài xế Trịnh Xuân Hòa khai nhận trước khi gây tai nạn giao thông, Hòa chở 2 con về quê ngoại ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) ăn cơm. Sau đó, Hòa chở 2 con về nhà thì gây ra vụ tai nạn nêu trên. Do hoảng sợ, Hòa đưa 2 con về nhà rồi bỏ trốn.