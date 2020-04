Tối 3-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp 7 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể gồm: Nguyễn Đăng An (SN 2001), Nguyễn Văn Giang (SN 2003), Nguyễn Văn Cường (SN 1992), Lê Ngọc Cường (SN 1994), Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000), Phạm Hồng Thái và Nguyễn Văn Vinh (cùng ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh đối với 2 đối tượng còn lại do dưới 16 tuổi gồm Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Đình Long (cùng SN 2004, ngụ quận Cẩm Lệ).

Các đối tượng này được cho là đã có hành vi tụ tập dàn hàng ngang, chạy xe lạng lách, nẹt pô trên nhiều tuyến đường ở quận Sơn Trà trong tối 2-4. Sau đó, người dân địa phương đã phát hiện và báo tin cho lực lượng công an.

Hiện trường vụ 2 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm đua xe tại cầu Mân Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Đến 20 giờ 40 ngày 2-4, sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên. Khi truy đuổi nhóm đối tượng đến đoạn cầu Mân Quang, quận Sơn Trà thì phương tiện của đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và trung sỹ Võ Văn Toàn (SN 1997, cùng công tác tại Công an quận Sơn Trà) đã xảy ra va chạm giao thông khiến cả 2 đồng chí hy sinh.

Lễ truy điệu đại úy Đặng Thanh Tuấn diễn ra vào 17 giờ ngày 3-4 tại Nhà tang lễ TP Đà Nẵng, lễ di quan diễn ra lúc 15 giờ ngày 4-4 và an táng tại Nghĩa trang Hòa Sơn. Lễ tang của trung sỹ Võ Văn Toàn diễn ra tại nhà riêng ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, di quan và an táng vào sáng 5-4 tại quê nhà xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.