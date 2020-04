Chiều 3-4, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định thăng quân hàm trước thời hạn từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, công tác tại Đội CSGT-TT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng ký quyết định thăng hàm trước niên hạn từ Trung sĩ lên Thượng sĩ cho đồng chí Võ Văn Toàn (SN 1997, công tác tại Đội Thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Công an quận Sơn Trà). Cả 2 đồng chí này hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm tội phạm đua xe tại chân cầu Mân Quang, quận Sơn Trà vào tối 2-4.

Chiều 3-4, lễ viếng Thượng sĩ Võ Văn Toàn được tổ chức tại nhà riêng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Trong khi đó, lễ viếng Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn được tổ chức tại nhà tang lễ số 103 Quang Trung (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) theo nguyện vọng của gia đình nhằm hạn chế tụ tập đông người, phòng dịch Covid-19.

Tại lễ viếng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc đến gia quyến 2 đồng chí hy sinh. Trước mắt, UBND TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu để chia sẻ khó khăn với thân nhân các đồng chí.

Thông tin thêm về nhóm đối tượng liên quan đến việc 2 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc điều tra xác minh, truy tìm được 9 đối tượng liên quan.

"Trước mắt sẽ xử lý hình sự 7 đối tượng với hành vi "gây rối trật tự công cộng". Đây là vụ việc lớn, ảnh hưởng đến lực lượng Công an TP Đà Nẵng nên đơn vị sẽ tích cực thông tin, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan" - lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Hình ảnh tại lễ viếng hai chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ:

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng tại lễ viếng đồng chí Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn

Người nhà 2 đồng chí công an nghẹn ngào trong tang lễ người thân

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dẫn đầu đoàn UBND TP Đà Nẵng đến dâng hương hai chiến sĩ công an hy sinh

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi vào sổ tang

UBND TP Đà Nẵng đã thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình chiến sĩ 50 triệu đồng

Người nhà thượng sĩ Võ Văn Toàn đau xót trước sự ra đi của con trai

Sự ra đi của 2 chiến sĩ là niềm tiếc thương vô hạn, nỗi mất mát to lớn đối với lực lượng Công an TP Đà Nẵng và gia đình

Đại úy Đặng Thanh Tuấn được thăng hàm thiếu tá sau khi hy sinh

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên động viên người nhà thiếu tá Đặng Thanh Tuấn