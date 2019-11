VKSND tỉnh Điện Biên vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1993), Phạm Văn Dũng (SN 1972), Cầm Văn Chương (SN 1974), Vì Văn Toán (SN 1982), Vương Văn Hùng (SN 1984, cùng trú tỉnh Điện Biên) về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.



Bị can Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; vợ bị can Bùi Văn Công) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.



Các đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Điện Biên) từng "mua chịu" heroin của Vì Văn Toán nhưng sau đó Toán bị bắt trong một vụ án khác. Khi ra tù, Toán đến đòi nợ nhưng bà Hiền không trả.

Đầu năm 2019, Toán nhờ Vương Văn Hùng ("bạn tù" tại trại giam Yên Hạ) và Bùi Văn Công đòi tiền hộ, hứa sẽ cho 2 người 50 triệu đồng nếu đòi được. Ba đối tượng này gặp thêm nhóm Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả để bàn bạc, lên kế hoạch bắt bà Hiền đòi nợ. Tuy nhiên, lo ngại bắt bà Hiền sẽ không ai trả tiền nên Bùi Văn Công đề nghị bắt con gái người phụ nữ này.

Sáng 30 Tết Âm Lịch Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 4-2-2019), Công đưa Vương Văn Hùng xuống chợ Mường Thanh, nơi bà Hiền bán gà, để nhận mặt. Tối cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho chị C.M.D. (SN 1997, con gái bà Hiền) đặt mua 10 con gà, hẹn giao tại khu vực khác.

Nhận lời của khách, chị D. điều khiển xe máy chở gà tới một ngôi nhà hoang nhưng khi đang giao hàng cho Hùng liền bị Công dùng côn nhị khúc siết cổ. Cả nhóm khiêng nạn nhân lên thùng xe tải của Công và đưa về nhà bị can này ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).

Tới nhà, chị D. tỉnh dậy, vùng bỏ chạy nhưng bị nhóm đối tượng bắt lại, trói và đưa vào phòng ngủ của vợ chồng Công và Bùi Thị Kim Thu.

Bị can Toán khai tối cùng ngày có dùng điện thoại của nữ sinh này nói chuyện với bà Hiền, thông báo đang giữ chị D. và yêu cầu bà trả tiền nhưng người phụ nữ tiếp tục từ chối và doạ sẽ báo công an.

Sau đó, chị D. bị xâm hại nhiều lần bởi các bị can Công, Nhiệm, Lả, Hùng. Tiếp đến, bị can Phạm Văn Dũng (anh trai Nhiệm) tới nhà Công chơi cũng hãm hiếp nạn nhân. Mùng 2 Tết Âm Lịch (ngày 6-2-2019), khi thấy chị D. yếu dần, các bị can sát hại cô gái, sau đó đưa vào một ngôi nhà hoang.

Trong vụ việc, bị can Bùi Thị Kim Thu chứng kiến toàn bộ tội ác của chồng và đồng phạm tại nhà mình nhưng không can ngăn hoặc tố giác. Người phụ nữ này cũng vờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân trong căn nhà hoang và hô hoán.

Riêng bà Trần Thị Hiền sẽ hầu tòa vào ngày 27-11 tới do bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" cùng nhóm Toán, Công, Lường Văn Hùng. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định người phụ nữ đã mua 2 bánh heroin của Bùi Văn Công.