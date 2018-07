Vụ cháy chung cư Carina: Loại trừ nguyên nhân phá hoại, thuốc nổ

26/07/2018 12:20

Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã gửi thông báo đến cư dân chung cư Carina, Công ty Hùng Thanh về kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Carina vào ngày 23-3.



Kết luận này căn cứ trên kết quả giám định số 1516/C54B của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP HCM.

Theo đó, vùng cháy đầu tiên là khu vực để xe máy số 6 (tính từ lối xe lên xuống hầm), cách vị trí lối xuống hầm 41 về bên trái, cách tường phía trước hầm 30,4 m.

Nơi xuất phát cháy đầu tiên là trên hệ thống dây dẫn điện của xe máy đặt tại khu vực khoang để xe máy số 6. Vị trí này cách tường thang máy bên phải 4,5 m, cách tường trước hầm 34 m.

Về nguyên nhân cháy, Công an TP HCM ngoại trừ nguyên nhân cháy do đốt phá hoại; loại trừ nguyên nhân cháy do thuốc nổ, thuốc pháo và các hóa chất có khả năng tự gây cháy.

Nguyên nhân cháy là do trên hệ thống dây dẫn điện của xe máy đã xảy ra sự cố chập điện (ngắn mạch). Sự cố ngắn mạch phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao đốt cháy vỏ cách điện, làm nóng chảy lõi dây điện tạo hạt đồng nóng chảy mang nhiệt độ cao (trên 1.500 độ C). Sản phẩm vỏ cách điện cháy và hạt nóng chảy văng ra, rơi xuống gây cháy các vật liệu dễ cháy ở xung quanh, gây cháy xe máy và từ đây đám cháy lan đi các hướng gây cháy to.

Hiện, Công ty Hùng Thanh tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc khắc phục hậu quả vụ cháy, phối hơp với ngành điện lực và nhiều cơ quan khác để sửa chữa, sớm đưa người dân về an cư.

