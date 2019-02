Vụ đánh chết người gánh nợ thay cho cháu: Ăn Tết xong, 1 nghi can ra đầu thú

16/02/2019 09:50

Sáng 16-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết nghi phạm Đinh Văn Phi (SN 1989, trú tại tổ 1, phường Chi Lăng, TP Pleiku) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi "Giết người".



Trước đó, chiều 9-1, Phi cùng Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985), Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985), Phạm Văn Thành (SN 1983, cùng trú TP Pleiku) đi ô tô do Lắm chở đến rẫy của ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, tạm trú tại tổ 14, phường Hội Phú, TP Pleiku) để đòi nợ.

Đối tượng Đinh Văn Phi ra đầu thú sau khi ăn tết - Ảnh công an cung cấp

Tại đây, Lắm và Khoa mỗi người cầm 1 khẩu súng ngắn đe dọa, yêu cầu ông Phước trả nợ. Trong đó, Khoa nổ súng bắn 1 phát chỉ thiên. Khi ông Phước nói chưa có tiền trả thì bị các đối tượng hành hung dã man rồi yêu cầu ông Phước viết giấy nợ và đưa lên ô tô đi nơi khác. Tối cùng ngày, ông Phước được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu và tử vong vào sáng 10-1.

Sau khi gây án, Khoa, Thành đã đến cơ quan công an đầu thú, còn Lắm và Phi bỏ trốn.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng khởi tố các bị can là Lê Đức Huy (SN 1989), Châu Văn Phong (SN 1992 cùng trú tại tổ 13, phường Diên Hồng, TP Pleiku) về hành vi "Không tố giác tội phạm". Các đối tượng này cũng tự giác đến cơ quan công an đầu thú.

Clip nhóm hung thủ khống chế, đánh đập dã man ông Phước

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, 2 người cháu ông Phước chơi đá gà thua đối tượng Lắm 100 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Ông Phước đứng ra gánh nợ thay các cháu. Tháng 12-2018, Lắm siết nợ của ông Phước một chiếc xe bán tải trừ nợ. Tuy nhiên, Lắm yêu cầu ông Phước phải trả thêm 15 triệu đồng tiền lãi trong 1 tháng nhưng ông Phước chưa trả được nên ngày 9-1, Lắm cùng các đối tượng tiếp tục đến đòi.

Hoàng Thanh