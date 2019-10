Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 31-10, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã yêu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk rút toàn bộ hồ sơ vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra.



Rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar bị tàn phá nghiêm trọng

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân là quá trình điều tra nhận thấy vụ án có tính chất phức tạp, phạm tội có tổ chức, được dư luận báo chí đặc biệt quan tâm nên yêu cầu chuyển lên Công an tỉnh này để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar đã đề nghị VKSND cùng cấp ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó ngày 18-8, sau một thời gian dài theo dõi, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo 2 lực lượng gồm Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột và đội Đặc nhiệm của Phòng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) vây bắt quả tang 4 đối tượng đang cưa hạ 6 cây gỗ, với khối lượng gần 30m3 tại tiểu khu 692 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, trong đó đối tượng Hoàng Văn Năm là thôn trưởng thôn 15 (xã Cư Yang, huyện Ea Kar). Theo giám định, đây là khu vực rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện nhiều điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn nằm rải rác ở các xã trên địa bàn huyện Ea Kar và gần 500 lóng, hộp gỗ trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar với tổng khối lượng khoảng 500m3.

Các đối tượng phá rừng

Như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, trong khoảng 2 năm trở lại đây, rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý liên tục bị tàn phá với quy mô lớn. Nhiều vụ phá rừng thể hiện sự thiếu trách nhiệm của chủ rừng.

Mới đây, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết tại kỳ họp vào ngày 22-10, đơn vị đã đề nghị cho ý kiến về Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Hồng Mạnh, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar. Lý do là ông Mạnh có vi phạm là để xảy ra việc lợi dụng chủ trương cho phép thu gom thanh lý gỗ bị gãy, đổ do cơn bão số 12 - 2017, khai thác trái phép gỗ rừng phòng hộ với diện tích 1,78 ha; việc cất giữ, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép vào năm 2018, 2019 thuộc lâm phần công ty quản lý và đã đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.