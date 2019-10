Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) xác nhận đơn vị đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì liên quan đến vụ cháu bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh trường Gateway) tử vong trước đó vào ngày 6-8. Bị can Nguyễn Thị Thuỷ là cô giáo chủ nhiệm của cháu L. được cơ quan tố tụng cho tại ngoại.

Bị can Nguyễn Thị Thuỷ - Ảnh: ANTĐ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 6-8, cháu L.H.L., là học sinh lớp 1, Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway, được phát hiện tử vong trên ôtô đưa đón của nhà trường. Theo tường trình, khoảng 6 giờ ngày 6-8, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway, để đi đón học sinh.

Xe này sau đó đón bé L.H.L. tại tòa nhà Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy. Trong số 13 học sinh đi xe, L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi đến trường, các cháu xuống xe nhưng tài xế và bà Quy không kiểm tra. Họ không biết L. vẫn chưa xuống. Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ.

Chiều cùng ngày, tài xế Phiến đánh xe về đến trường đón học sinh thì sự việc mới được phát hiện. Cháu L. được đưa đến phòng y tế của trường, sau đó được chuyển đến Bệnh viện E, nhưng được xác định tử vong từ trước.

Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" xảy ra tại trường Gateway. Đến ngày 27-8, VKSND quận Cầu Giấy phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy về hành vi Vô ý làm chết người. Cùng tội danh nêu trên, ngày 3-9 Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố đối với ông Doãn Quý Phiến nhưng cho ông này tại ngoại.