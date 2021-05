Ngày 2-5, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục tạm giữ Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về việc nổ súng bắn chết 2 người vào ngày 30-4.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, người trực tiếp vào thuyết phụ nghi phạm Phú đầu hàng - Ảnh: Facebook

Trước đó, theo cơ quan công an vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30-4, nhận được thông tin vụ án xảy ra trước cổng nhà Phú khiến 2 người đàn ông tử vong, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh và các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An lập tức đến hiện trường điều tra vụ việc, truy bắt nghi phạm gây án.

Trước tình hình nghi phạm Phú đang ôm súng cố thủ trong nhà riêng, hàng trăm cảnh sát cùng nhiều lực lượng cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ, xe bọc thép được điều động đến hiện trường phối hợp.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi nhận được đề xuất từ đại tá Phạm Hoài Nam, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Ban Giám đốc đã thống nhất cử đại tá Nam vào trong nhà để nói chuyện, thuyết phục nghi phạm Phú.

Được sự đồng ý, đại tá Nam tiến đến cánh cửa, sau một hồi thuyết phục, nghi phạm Phú đã đồng ý để đại tá Nam người không đi vào căn nhà. Khi vào trong căn nhà, bằng những kinh nghiệm của bản thân từng thuyết phục hàng loạt tội phạm, đại tá Nam bắt đầu nói chuyện để nắm bắt tâm lý của Phú. Suốt quá trình nói chuyện, đại tá Nam không hề nhắc đến những vấn đề gây căng thẳng cho Phú.

"Sau một lúc nói chuyện, không khí căng thẳng không còn. Vào nhà, Phú nói: "Bây giờ tôi với anh đi lấy súng hay tôi tự đi?". Tôi nói anh cứ đi lấy súng ra đây. Phú tiến đến ngăn kéo tủ ở phòng khách lấy ra khẩu súng ngắn và đưa lại cho tôi. Sau đó, do cố thủ thời gian dài trong nhà không ăn nên Phú bắt đầu nói đói và xin được ăn. Tôi gọi ra ngoài nói cho chị gái của Phú vào để nấu mỳ cho Phú ăn. Ăn xong, Phú xin được tắm và làm sinh hoạt cá nhân trước khi đồng ý ra ngoài về trụ sở công an. Lúc này mọi thứ đã thoải mái, thấy những việc cần để cho nghi phạm bình tĩnh, tôi đồng ý, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình"- đại tá Nam chia sẻ.

Nghi phạm Cao Trọng Phú (áo sẫm màu) đầu hàng và được dẫn giải ra ngoài

Đến gần 14 giờ cùng ngày, sau gần 2 giờ thuyết phục, nghi phạm Phú đã đồng ý đi cùng đại tá Nam ra ngoài. Nghi phạm Phú được đưa lên xe ôtô dẫn giải về trụ sở cơ quan công an ngay sau đó.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ sáng 30-4, khi Cao Trọng Phú đang có mặt tại nhà ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An, thì có 3 người gồm Ngô Quang H. (SN 1979, thường gọi là H. "dựa", trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Đặng Ngọc A. (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh; hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ nổ súng.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã cầm súng bắn khiến H. và A. tử vong tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Sau gây án, nghi phạm Phú vào nhà đóng cửa lại cố thủ.