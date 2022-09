Ngày 22-9, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Đ.V.L (SN 1985); L.V.T (SN 1983, cùng trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và L.T.T. (SN 1975, trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).



Từ ngày 2-9, lực lượng chức năng huyện Sa Thầy phát hiện vụ phá rừng với quy mô lớn xảy ra tại địa bàn xã Mo Rai, huyện Sa Thầy. Tại hiện trường phát hiện 84 cây gỗ lớn bị cưa hạ với tổng khối lượng 147m3.

Một trong ba đối tượng được đưa tới hiện trường để phục vụ công tác điều tra - Ảnh công an cung cấp

Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy đã khởi tố vụ án và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Sa Thầy tiếp tục điều tra, xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sa Thầy đã xác định có tổng cộng 5 đối tượng có hành vi khai thác gỗ trong vụ việc.

Vào ngày 14-9, Công an huyện Sa Thầy đã phối hợp với Công an huyện Chư Pưh bắt giữ đối tượng Đ.V.L khi đang lẩn trốn tại huyện Chư Pưh. Tại cơ quan công an, Đ.V.L đã khai nhận hành vi phạm tội và khai ra những đối tượng liên quan.

Từ lời khai của lâm tặc này, Công an huyện Sa Thầy đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng L.T.T.

Đã có 84 cây gỗ với tổng cộng 147m3 gỗ bị cưa hạ

Đây là một trong những vụ phá rừng khủng khiếp nhất ở tỉnh Kon Tum

Đến ngày 20-9, biết không thể trốn thoát, đối tượng L.V.T khi đang lẩn trốn tại TP HCM đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ việc.