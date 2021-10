Ngày 27-10, TAND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và các bị cáo là thành viên nhóm "Báo Sạch", gồm: Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ TP Hà Nội, đang tại ngoại, có đơn xin xử vắng mặt), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi) và Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, cùng ngụ TP HCM) cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân".



Thừa nhận hành vi phạm tội

Trong ngày xét xử thứ 2 này, đại diện VKSND huyện Thới Lai cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo đã được nêu rõ trong cáo trạng; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo cũng đã thừa nhận.

Đại diện VKSND nhận định các bị cáo đã lợi dụng các trang mạng xã hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận để viết nhiều bài viết xúc phạm, xâm phạm đến nhiều cá nhân là lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương; xâm phạm các quyền tự do dân chủ và nhiều cá nhân, cơ quan tổ chức… Các bài viết của các bị cáo đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, bộ ngành; ảnh hưởng đến vai trò quản lý nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, tạo ra sự bất ổn trong xã hội...

Các bị cáo tại tòa

Ngoài ra, các bài viết của bị cáo Danh và nhóm "Báo Sạch" kéo theo nhiều bình luận xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều người, cơ quan, tổ chức. "Đối với hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xét xử nghiêm, tương xứng với hành vi, vai trò của từng bị cáo" - đại diện VKSND nêu quan điểm.

Đại diện VKSND khẳng định việc truy tố các bị cáo tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trước khi đăng tải các bài viết, các bị cáo đã cùng trao đổi, thảo luận, góp ý, thể hiện sự đồng lòng... Đây là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Từ những nhận định trên, VKSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Danh từ 4-5 năm tù giam; bị cáo Bảo và Giang từ 3-4 năm tù; bị cáo Nhã và Thắng từ 2-3 năm tù. Đồng thời đề nghị tuyên cấm các bị cáo hành nghề báo chí từ 4-5 năm.

Xin xem xét các tình tiết giảm nhẹ

Luật sư bào chữa cho bị cáo Danh cho rằng bị cáo đã thực hiện nhiều bài viết (status) trên trang Facebook cá nhân liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Thới Lai. Nếu là một công dân tốt, có hồ sơ về dự án, bị cáo Danh có thể viết phản ánh gửi lãnh đạo Cần Thơ hoặc kiến nghị trung ương yêu cầu xem xét, chỉnh đốn lại nhưng do quá nóng vội, bức xúc trước vụ việc của Nguyễn Hoàng Trung Kiên (hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án), bị cáo Danh viết lời lẽ hơi nặng.

Với cáo buộc của VKSND cho rằng bị cáo Bảo đăng 17 bài viết trên Fanpage "Báo Sạch", có hàng chục ngàn lượt thích, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, luật sư bào chữa cho bị cáo Bảo biện hộ rằng ý thức chủ quan của bị cáo Bảo khi đăng bài không phải là muốn chống phá; còn những người vào bình luận với động cơ, mục đích gì thì bị cáo không quản lý được.

Tại phiên tòa, tất cả bị cáo và luật sư bào chữa đều thừa nhận hành vi của các bị cáo. Bị cáo Hữu Danh bày tỏ ăn năn hối lỗi trước tòa, gửi lời xin lỗi đến tất cả cá nhân, tổ chức… mà bị cáo đã từng xâm phạm. Luật sư và các bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, việc chưa gây ra hậu quả cho các cá nhân, tổ chức... để từ đó xem xét phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm cho các bị cáo.

Hôm nay (28-10), phiên tòa tiếp tục.