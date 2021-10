Ngày 24-10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an huyện huyện Cẩm Giàng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 anh em ruột là ông V.X.S. (52 tuổi) và bà V.T.T. (49 tuổi), thiệt mạng trong đám cháy tại nhà mẹ đẻ.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 22-10, tại nhà cụ bà T.T.N. (87 tuổi, ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng), ông V.X.S. và bà V.T.T., đều là con của cụ bà N., đã xảy ra xô xát với nhau khiến cả hai tử vong.

Theo một số nhân chứng, trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, giữa ông S. và bà T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông S. đổ xăng quanh sân nhà cụ bà N. và cầm khò gas châm lửa. Ngọn lửa bùng lên bao phủ ngôi nhà và cả 2 anh em ông S. và bà T. sau đó được phát hiện đã tử vong trong đám cháy.

Được biết, bà T. ở cùng với mẹ, còn ông S. ở nhà giáp ngay phía sau.