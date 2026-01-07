HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Phạt chủ xe bánh mì liên quan vụ 97 người ngộ độc ở Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Chủ xe bánh mì tại Phan Thiết bị xử phạt 92 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh 4 tháng sau vụ ngộ độc thực phẩm tập thể

Ngày 7-1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp đối với ông Từ Nguyên Bình (sinh năm 1976, trú tại phường Phan Thiết), là chủ xe bán bánh mì thịt nguội mang tên Bibone ven đường Nguyễn Thị Minh Khai. 

Quyết định được ban hành sau khi cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của ông Bình có liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến 97 người phải nhập viện điều trị hồi tháng 12-2025.

Theo quyết định xử phạt, ông Bình bị phạt hành chính tổng số tiền 92 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, trong đó có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên. 

Phạt chủ xe bánh mì liên quan vụ 97 người ngộ độc ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Tiệm bánh mì gây ra vụ ngộ độc ở Phan Thiết

Cùng với đó, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 4 tháng và buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định.

 Chủ xe bánh mì cũng phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho các nạn nhân bị ngộ độc.

Trước đó, vào ngày 13-12-2025, nhiều người dân sau khi ăn bánh mì tại xe bán của ông Bình đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị. 

Kết quả xét nghiệm của ngành y tế xác định mẫu thực phẩm sử dụng để chế biến bánh mì có chứa vi khuẩn, là nguyên nhân chính gây ra vụ ngộ độc.

Lâm Đồng xử phạt vi phạm hoạt động kinh doanh phạt hành chính ngộ độc thực phẩm bánh mì ngộ độc bánh mì
