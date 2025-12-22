HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xác định nguyên nhân gây ngộ độc bánh mì cho gần 100 người tại Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Gần 100 người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải nhập viện điều trị với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì kèm nem chua, thịt xá xíu

Ngày 22-12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu gây ra vụ ngộ độc bánh mì tại phường Phan Thiết 

Theo đó, gần 100 người ở khu vực ven biển tỉnh này phải nhập viện trong những ngày qua với các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì kèm nem chua và thịt xá xíu. 

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu nem chua và thịt xá xíu thu thập từ bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc. 

Đây được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm. 

Xác định nguyên nhân gây ngộ độc bánh mì cho gần 100 người tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Điều trị cho bệnh nhân ngộ độc bánh mì tại phường Phan Thiết

Theo Sở Y tế, các bệnh nhân có biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn ói và sốt, thường xảy ra trong khoảng 6 giờ đến 6 ngày sau khi nhiễm Salmonella. 

Trước đó, từ ngày 13 đến 18-12, các bệnh viện và trung tâm y tế ở khu vực tiếp nhận và điều trị tổng cộng 97 ca bệnh liên quan tại phường Phan Thiết.

Tất cả bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì tại cùng một cơ sở trên địa bàn phường Phan Thiết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ sở y tế đã xuống hiện trường, lấy mẫu thực phẩm còn lại gồm jambong, chả lụa, nem chua, pa-tê và thịt xá xíu gửi kiểm nghiệm. 

Công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất và truy xuất nguồn nguyên liệu cũng đang được ngành y tế tiếp tục thực hiện để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

    Thông báo