Phạt đền gây tranh cãi, Leeds United hạ Everton ngày trở lại Premier League

Tiếp đón Everton trên sân nhà Elland Road, Leeds United nhập cuộc chủ động và dồn ép đối thủ liên tiếp. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút của Leeds United lại tỏ ra khá kém duyên.



Bước sang hiệp 2, HLV David Moyes tung tân binh Jack Grealish vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công cho Everton. Tuy nhiên, Leeds United mới là đội tạo được bước ngoặt cũng từ một tân binh được vào sân từ ghế dự bị.

Leeds United thắng trên chấm phạt đền

Phút 84, Anton Stach sút bóng hướng về khung thành đội khách và hậu vệ James Tarkowski của Everton đã đổ người về bên trái trong nỗ lực chặn cú sút với cánh tay được khép sát vào người. Trọng tài Chris Kavanagh sau khi tham khảo VAR đã quyết định cho Leeds United hưởng phạt đền, bất chấp phản ứng dữ dội từ phía đội khách.

Tiền đạo vào thay người Lukas Nmecha bước lên chấm 11 m và sút thành công, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và giúp Leeds United giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Trong khi HLV Daniel Farke lo lắng, liệu Nmecha có làm tốt nhiệm vụ ở chấm phạt đền hay không thì bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp David Moyes không giấu được sự bức xúc với quyết định của trọng tài.

"Tarkowski đã cố gắng thu tay sát người còn bóng thì đổi hướng trên không. Tôi không hiểu sao trọng tài biên có thể khẳng định đó là lỗi. Luật quy định phạt đền khi bóng chạm vào cầu thủ làm cho cơ thể lớn hơn một cách không tự nhiên với vị trí của bàn tay/cánh tay, nhưng trong trường hợp của Tarkowski, trừ phi anh ấy cắt bỏ tay mới không phạm lỗi. Các trọng tài Ngoại hạng đã có một tuần rất tệ" – HLV David Moyes chia sẻ.

Leeds United và tranh cãi luật bóng chạm tay

Cựu danh thủ Chris Sutton không cho rằng đó là tình huống đáng bị thổi phạt đền, tương tự là ý kiến của cựu hậu vệ Everton Conor Coady. Tuy vậy, hai cựu danh thủ hiện làm bình luận viên cho Sky Sports là Gary Neville và Jamie Carragher đều cho rằng trọng tài đã đúng, ngay cả Tarkowski cũng có cảm giác "tội lỗi" trên gương mặt khi để bóng chạm tay.

Trước mùa giải, quy định bóng chạm tay được nhắc nhiều ở các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho trọng tài, với ý tưởng "mềm" hóa và có hướng nới lỏng các điều khoản bị cho là khắt khe. Trưởng ban trọng tài FA Howard Webb luôn lưu ý các trọng tài, rằng cầu thủ không bị buộc phải di chuyển với hai cánh tay cứng nhắc bên thân mình hoặc để sau lưng.

"Vị trí của cánh tay hoặc bàn tay của họ sẽ được đánh giá hoàn toàn liên quan đến sự chuyển động của cơ thể họ. Chúng tôi hướng dẫn cho các trọng tài theo hướng "ít đi thay vì nhiều hơn", theo hướng giảm các hình phạt cho việc bóng chạm tay", Howard Webb giải thích.