Kinh tế

Phát động chiến dịch truyền thông "Toàn dân chống lừa đảo"

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Chiến dịch truyền thông "Toàn dân chống lừa đảo" mang thông điệp mỗi người dân là "lá chắn" đầu tiên trên không gian mạng

Chiều 22-10, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM (VTV9) đã phát động chiến dịch truyền thông "Toàn dân chống lừa đảo", với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, củng cố niềm tin số và xây dựng "lá chắn an toàn" trước làn sóng tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

Buổi phát động có sự đồng hành, tham gia của đại diện Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCA), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Khu vực II, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - nhà sáng lập dự án Chongluadao. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là đơn vị hỗ trợ nguồn lực, tăng cường các giải pháp cảnh báo và an toàn trong giao dịch tài chính trực tuyến.

Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024, với thiệt hại ước tính hơn 1.660 tỉ đồng. Hơn 4.532 tên miền độc hại được phát hiện (tăng 90%), với các thủ đoạn tinh vi.

Chiến dịch Toàn dân chống lừa đảo: Bảo vệ an toàn thông tin trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Lễ công bố chiến dịch truyền thông "Toàn dân chống lừa đảo"

Không chỉ gây thiệt hại tài chính, tội phạm mạng còn đe dọa niềm tin số và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, "Toàn dân chống lừa đảo" được khởi xướng như một phong trào xã hội – khuyến khích người dân nhận diện, phản ứng đúng cách và chủ động chia sẻ kiến thức an toàn số, bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Tại buổi phát động, ông Từ Lương, Giám đốc VTV9, nhấn mạnh:"Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo công nghệ cao. Thiệt hại không chỉ là tiền bạc mà còn là sự mất mát niềm tin vào môi trường số. Với tinh thần đó, VTV9 khởi xướng Chiến dịch "Toàn dân chống lừa đảo" nhằm biến nhận thức thành hành động, biến người dân thành "lá chắn sống". Mỗi phóng sự, mỗi hành động đúng là một viên gạch nhỏ xây nên "lá chắn cộng đồng", không ai đứng ngoài cuộc".

Chiến dịch này có sự hợp lực của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và công an các tỉnh, thành phố: TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng với vai trò thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng hành cùng chiến dịch, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu nhìn nhận: "Chúng tôi có thể cảnh báo, công an có thể điều tra, ngân hàng có thể khóa tài khoản, nhưng người duy nhất cứu được bạn khỏi lừa đảo chính là bạn. Khi bạn tỉnh táo, bạn đã trở thành một "hiệp sĩ mũ trắng" của chính mình".

Tin liên quan

Luật hóa tài sản số: Thách thức gì cho chống lừa đảo?

Luật hóa tài sản số: Thách thức gì cho chống lừa đảo?

(NLĐO) - Luật hóa tài sản mã hoá vừa là cơ hội phát triển công nghệ số, vừa là thách thức về nhận diện, cảnh báo mô hình lừa đảo tài chính.

Ngân hàng gồng mình chống lừa đảo bằng AI

Tội phạm công nghệ ngày càng gia tăng, việc sử dụng AI vào hoạt động lừa đảo đòi hỏi các tổ chức tài chính phải đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ bảo mật

"Chìa khóa" phòng chống lừa đảo qua mạng

Giải pháp xác thực sinh trắc học (khuôn mặt) khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng từ ngày 1-7, cùng các biện pháp triệt tiêu tài khoản ngân hàng ảo, tài khoản rác… được xem là "chìa khóa" hạn chế tình trạng lừa đảo qua mạng.

