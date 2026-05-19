Phát động cuộc thi "50 năm thành phố trong tôi" đến giáo viên, học sinh TPHCM

Ngày 19-5, Sở GD-ĐT TPHCM cùng Báo Dân Trí đã tổ chức phát động cuộc thi "50 năm thành phố trong tôi 1976-2026", nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Cuộc thi được tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên TP Sài Gòn - Gia Định thành TPHCM (2.7.1976 - 2.7.2026).

Nửa thế kỷ sau dấu mốc lịch sử này, TPHCM đã trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước; nơi lưu giữ ký ức, tuổi trẻ và khát vọng của hàng triệu người qua nhiều thế hệ.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) xúc động nhớ lại những năm tháng hoạt động cách mạng giữa Sài Gòn, bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến TPHCM ngày càng phát triển

Tại lễ phát động cuộc thi, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân Trí, cho biết với vai trò cơ quan báo chí đồng tổ chức, Báo Dân Trí mong muốn cuộc thi này không chỉ là một hoạt động trong ngành giáo dục mà còn trở thành không gian lưu giữ ký ức, cảm xúc và góc nhìn đa thế hệ về TPHCM trong dấu mốc 50 năm mang tên Bác.

"Chúng tôi tin rằng từ những câu chuyện rất riêng sẽ hiện lên hình ảnh một thành phố giàu lịch sử, giàu sức sống và luôn hướng về tương lai bằng khát vọng phát triển, sáng tạo và nghĩa tình" - ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đối với ngành GD-ĐT thành phố, cuộc thi là dịp khuyến khích học sinh phát triển tư duy độc lập, khả năng quan sát, năng lực kể chuyện và sáng tạo.

"Đây cũng là cơ hội để giáo dục truyền thống theo cách gần gũi nhất, giàu cảm xúc nhất, giúp các em hiểu rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà còn hiện diện trong đời sống hàng ngày của thành phố. Ở cuộc thi này, thầy cô không chỉ định hướng học sinh mà còn là người sẽ kể chuyện về ký ức qua nghề nghiệp của mình, bằng tình yêu thương qua những năm tháng với các thế hệ học trò trong 50 năm qua"-bà Trang nhìn nhận.

Ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân Trí; bà Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, bấm nút khởi động cuộc thi.

Tại lễ phát động cuộc thi, đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 316 - xúc động nhớ lại những năm tháng hoạt động cách mạng giữa lòng Sài Gòn, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến TPHCM ngày càng phát triển.

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham dự cuộc thi là đội ngũ giáo viên, học sinh từ tiểu học trở lên; chia thành 5 bảng. Người tham gia có thể đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, tối đa 5 thành viên.

Cuộc thi gồm hai phần> Trong đó, phần 1 là trắc nghiệm trực tuyến “Hành trình 50 năm” với các câu hỏi về dấu mốc lịch sử ngày 2-7-1976 và hành trình phát triển của TPHCM. Phần 2 là sáng tạo tác phẩm với nhiều hình thức như bài viết, ảnh, infographic và video.

Đối với tác phẩm viết, thí sinh có thể lựa chọn các thể loại như: tản văn, ký sự, phóng sự, ghi chép, bài phản ánh với dung lượng không quá 1.500 từ.