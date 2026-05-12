Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM vừa ra thông báo kết luận của lãnh đạo sở này đến các cơ sở giáo dục toàn TP liên quan công tác tổ chức 2 kỳ thi quan trọng sắp tới là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo các trường THPT có trách nhiệm bám sát quy chế thi của Bộ GD-ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT; tuyệt đối không tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng. "Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Sở GD-ĐT nếu để xảy ra vi phạm về thời hạn đăng ký Về công tác điều động cán bộ coi thi và chấm thi"- ông Phong nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cũng cho biết lãnh đạo các cơ sở giáo dục, bao gồm toàn thể thành viên Ban Giám hiệu, có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ nhân sự tham gia công tác thi khi được Sở GD-ĐT điều động; tổ chức sinh hoạt, quán triệt để cán bộ, giáo viên nhận thức rõ trách nhiệm và tham gia công tác thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp viện lý do cá nhân để từ chối nhiệm vụ được giao, kể cả đối với các thành viên Ban Giám hiệu. Trách nhiệm này áp dụng đối với cả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đồng thời, lãnh đạo các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt quy chế thi tốt nghiệp THPT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác thi trước khi kỳ thi diễn ra; đảm bảo mỗi cá nhân nắm vững và thực hiện nghiêm túc từng quy định, từng thao tác theo đúng hướng dẫn của quy chế thi. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót do không nắm rõ quy chế. Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Sở GD-ĐT nếu để xảy ra vi phạm quy chế thi tại đơn vị mình trong cả hai kỳ thi.

Đối với công tác chuẩn bị của điểm thi (cơ sở vật chất và nhân sự): Lãnh đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, bao gồm: phòng thi (bàn, ghế, hệ thống đèn, quạt, camera giám sát), phòng họp của điểm thi, phòng lưu trữ đề thi và bài thi, tủ bảo quản bài thi, khu vực nghỉ ngơi cho cán bộ coi thi và các trang thiết bị cần thiết khác; đảm bảo toàn bộ cơ sở vật chất được kiểm tra, bố trí đầy đủ trước khi kỳ thi diễn ra.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục trong công tác tổ chức thi lớp 10 tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, gây lo lắng cho học sinh

Chuẩn bị đầy đủ nhân sự thuộc Ban Bảo vệ phục vụ điểm thi, bao gồm: lực lượng công an, y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ và lực lượng hỗ trợ; phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm thi trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi.

Thường xuyên cập nhật các thông báo của Sở GD-ĐT thông qua Phòng Quản lý chất lượng, đảm bảo thông tin thông suốt, không bỏ sót bất kỳ văn bản, thông báo nào. Nhanh chóng phản hồi khi Sở GD-ĐT liên hệ và điều động, các cơ sở giáo dục cần phối hợp chặt chẽ, phản hồi nhanh chóng, không được để lỡ thông tin. Khi có vấn đề phát sinh, liên hệ ngay với Sở GDĐT thông qua Phòng Quản lý chất lượng (QLCL).

Lãnh đạo, chuyên viên phòng QLCL phải phản hồi để giải đáp kịp thời các thắc mắc, khó khăn của các cơ sở giáo dục hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong suốt thời gian tổ chức thi.

Đối với công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Phong, nhấn mạnh các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1 (TPHCM cũ) tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh vào lớp 10.

Các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cần lưu ý kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 có một số thay đổi so với quy định trước đây. Ông Phong đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt, phổ biến đầy đủ các hướng dẫn của Sở GD-ĐT đến toàn thể giáo viên, nhằm tư vấn chính xác cho học sinh THCS; tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, tránh gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh và học sinh;

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, lưu ý các cơ sở giáo dục có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của đơn vị lên hệ thống tuyển sinh vào lớp 10 của TP tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, đảm bảo phụ huynh và học sinh có thể tra cứu thông tin đầy đủ trong suốt giai đoạn đăng ký tuyển sinh. Đặc biệt lưu ý chỉ tiếp nhận học sinh có tên trong danh sách trên hệ thống ts10.hcm.edu.vn do Sở GD-ĐT quản lý; tuyệt đối không tiếp nhận học sinh ngoài danh sách dưới bất kỳ hình thức nào. Bố trí cán bộ phụ trách tư vấn, theo dõi sát quá trình tuyển sinh; kịp thời báo cáo về Phòng QLCL khi phát sinh vướng mắc hoặc các vấn đề bất thường trong quá trình tuyển sinh



