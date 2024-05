Phát động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024

Cuộc thi là sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh THCS-THPT, khuyến khích các em chủ động nghiên cứu và ứng dụng giáo dục STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 8 tỉ đồng.



Cuộc thi Solve for Tomorrow năm 2024 không chỉ mở rộng đề tài mà còn mang lại nhiều cải tiến mới, thúc đẩy đam mê và sự sáng tạo trong lĩnh vực khoa học. Ngoài các lĩnh vực môi trường và sức khỏe, cuộc thi mở rộng thêm các đề tài nhân văn, khuyến khích các dự án về giải pháp khoa học hỗ trợ cuộc sống cho nhóm người yếu thế. Samsung cũng triển khai hành trình "Xe buýt Solve for Tomorrow" với điểm xuất phát tại Trường THPT chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước. Đây là lần đầu tiên Samsung triển khai hoạt động này nhằm tiếp cận trực tiếp các trường học để phổ cập kiến thức STEM. Dự kiến "Xe buýt Solve for Tomorrow" sẽ vượt qua chặng đường hơn 8.000 km và dừng chân tại các trường học, ở cả ba miền trên cả nước. Thông qua đó, chương trình dự kiến tiếp cận trực tiếp hơn 10.000 em học sinh tại cả ba miền, trong đó có hơn 3.000 học sinh tại khu vực miền Nam.