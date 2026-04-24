Phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026

Sáng 24-4, tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026.

Tham dự lễ phát động có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, khẳng định công tác an toàn, vệ sinh lao động và chăm lo đời sống người lao động luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn hệ thống chính trị. Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực đồng bộ, công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực: Nhận thức xã hội được nâng lên, điều kiện lao động được cải thiện, các mô hình quản trị an toàn tiên tiến được nhân rộng, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đáng chú ý, hàng triệu công nhân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đóng góp hàng chục ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giải pháp phòng ngừa rủi ro. Điều này cho thấy an toàn lao động không còn là yêu cầu bắt buộc đơn thuần, mà đang dần trở thành một phần của văn hóa sản xuất.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng chỉ ra những tồn tại. Một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến điều kiện làm việc, còn mang tính hình thức. Ở chiều ngược lại, một bộ phận người lao động, đặc biệt trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, vẫn còn hạn chế về nhận thức, dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc.

Trong bối cảnh đó, thông điệp "không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế" tiếp tục được nhấn mạnh như một nguyên tắc xuyên suốt, đồng thời là định hướng cho phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Theo báo cáo tai nạn lao động của 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên toàn quốc đã xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) (giảm 1.282 vụ, tương ứng với 15,47% so với năm 2024) làm 7.156 người bị nạn (giảm 1.316 người, tương ứng với 15,53% so với năm 2024. Thiệt hại vật chất giảm mạnh từ hơn 42.565 tỉ đồng trong năm 2024 xuống còn 14.026 tỉ trong năm 2025.

Điều kiện lao động cũng được cải thiện đáng kể ở nhiều yếu tố. Trong năm 2025, có khoảng 3 triệu lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ (tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024).

Trong tháng hành động về ATVSLĐ, các hoạt động thiết thực trong công tác ATVSLĐ được triển khai trên diện rộng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền ATVSLĐ được đẩy mạnh, lan tỏa, đa dạng các hình thức tiếp cận.

Tuy đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả, công tác ATVSLĐ đang đứng trước những thách thức lớn hơn.

Đơn cử, số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn ở mức cao, chưa có sự giảm đều bền vững. Tai nạn lao động trong khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động vẫn có sự gia tăng.

Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỉ đồng, thiệt hại tài sản trên 25 tỉ đồng và hơn 126.220 ngày công. Các ngành có nhiều tai nạn lao động chết người là xây dựng, dệt may, da giày, điện, khai khoáng. Những địa phương có nhiều tai nạn lao động là TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai.

Do biến động về tổ chức, sắp xếp bộ máy nên có sự sụt giảm về số lượng các đơn vị tham gia các phong trào thi đua về ATVSLĐ do công đoàn phát động giảm.

Số sáng kiến cải thiện điều kiện lao động ghi nhận trong năm 2025 cũng giảm hơn so với năm 2024. Đội ngũ người làm công tác quản lý ATVSLĐ ở cả trung ương và địa phương cũng có biến động.

Trong năm 2025, số lượng biên bản điều tra tai nạn lao động nhận được tại Bộ Nội vụ chỉ chiếm khoảng 10,73% tổng số vụ tai nạn lao động chết người xảy ra trên toàn quốc.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động; lơ là và còn mang tính hình thức trong tổ chức quản lý, kiểm soát công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc. Nhiều người lao động chưa được huấn luyện ATVSLĐ, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn đầy đủ và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác ATVSLĐ.

Năm 2026, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được phát động với chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số"; Tháng Công nhân có chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động". Hai chủ đề cho thấy yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận, từ tuân thủ sang chủ động, từ quản lý truyền thống sang ứng dụng công nghệ.

Trong Tháng hành động, trên toàn quốc sẽ diễn ra các hoạt động như: Đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về ATVSLĐ; thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, tổ chức các hoạt động dịch vụ ATVSLĐ; tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, phổ biến các mô hình hay, các sáng kiến cải thiện điều kiện lao động; thực hiện các hoạt động chăm sóc, khám sức khỏe người lao động; rà soát xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp…