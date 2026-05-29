Ngày 29-5, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TPHCM) thăm đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Hội đồng Chứng minh nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Tham gia đoàn có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tiếp đoàn có đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc an lành, đoàn kết đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân trong tinh thần hộ pháp an dân, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc. Đây là truyền thống tốt đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp đều có đại biểu Phật giáo tham gia. Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục có các vị đại biểu Phật giáo tham gia hoạt động dân cử.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội và Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, luôn quan tâm đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1-1-2027. Cùng với việc triển khai luật Đất đai, luật Giáo dục, luật Di sản văn hóa, đây là những định hướng quan trọng để các tôn giáo hoạt động, trong đó có Phật giáo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thực hiện nghi thức tắm Phật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Giáo hội là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, Giáo hội đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực tham gia các phong trào từ thiện, đại đoàn kết, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lũ.

"Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đã tham gia rất tích cực. Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của Đức Pháp chủ cùng chư tôn đức giáo phẩm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng trong thời gian tới, với uy tín của đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc đại lão hòa thượng cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử nhiều niềm vui, an lạc và tổ chức thành công đại lễ Phật đản năm 2026 cũng như Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sắp tới.

Đáp từ tại buổi gặp mặt, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bày tỏ niềm hoan hỷ khi nhân đại lễ Phật đản, Chủ tịch Quốc hội đại diện Đảng, Nhà nước đến thăm và dành những tình cảm tốt đẹp cho Phật giáo Việt Nam.

Đại lão hòa thượng cho biết điều đó gợi nhớ chặng đường từ khi đất nước thống nhất. Dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Phật giáo Việt Nam đã có nhiều cơ hội đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước và dân tộc.

"Đây là điều vinh dự nhất đối với Phật giáo khi được đóng góp chung cho đất nước và dân tộc" - đại lão hòa thượng nhấn mạnh.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Phật đản trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trước sự ghi nhận, đánh giá của Chủ tịch Quốc hội đối với những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại lão hòa thượng cho biết sẽ chuyển những tình cảm đó đến chư tăng ni, phật tử cả nước. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Kết thúc lời phát biểu, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời bày tỏ mong muốn đất nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, dân tộc ngày càng hưng thịnh.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cũng đến thiền viện Quảng Đức (phường Xuân Hòa) thăm, chúc mừng Phật đản trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.