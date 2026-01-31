HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện 26 thùng hàng nghi nhập lậu ở Vĩnh Long

Ca Linh

(NLĐO) - Lực lượng chức năng tại Vĩnh Long vừa phát hiện và tạm giữ hơn 260 kg móng heo nghi nhập lậu cùng nhiều sản phẩm gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 31-1, theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long, Đội QLTT số 6 đã hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm đối với Công ty TNHH Thực phẩm A - chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh, địa chỉ tại xã Giao Long.

Vĩnh Long: Phát hiện hàng trăm kg móng heo nghi nhập lậu - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra lập biên bản đối với công ty. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, đoàn kiểm tra Đội QLTT số 6 phối hợp với Công an xã Giao Long tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trên. Đoàn đã niêm phong, tạm giữ 260 kg móng heo chứa trong 26 thùng với nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, nhãn phụ bằng tiếng Việt, là hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 20 kg sản phẩm gà đông lạnh các loại gồm: chân gà, ức gà, cánh gà, trong 6 gói, không nhãn hàng hóa, dấu hiệu hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 10,3 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện công ty chưa xuất trình được tờ khai nhập khẩu, hóa đơn, chứng từ, kiểm dịch, chưa chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Đội QLTT số 6 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thực phẩm A.

Tin liên quan

Bắt giữ gần 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại vùng biên

Bắt giữ gần 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại vùng biên

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ gần 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Móng Cái chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Phát hiện trên 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

(NLĐO) – Ngành chức năng đã tạm giữ trên 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc khi kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở Cà Mau.

Kinh doanh quần áo “sida” không rõ nguồn gốc, một công ty bị phạt 70 triệu đồng

(NLĐO) - Kinh doanh quần áo cũ không rõ nguồn gốc, một doanh nghiệp ở Gia Lai không chỉ bị phạt 70 triệu đồng mà còn bị tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Vĩnh Long không rõ nguồn gốc nhập lậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo