Phát hiện 26 thùng hàng nghi nhập lậu ở Vĩnh Long

Ngày 31-1, theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long, Đội QLTT số 6 đã hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm đối với Công ty TNHH Thực phẩm A - chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh, địa chỉ tại xã Giao Long.

Đoàn kiểm tra lập biên bản đối với công ty. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, đoàn kiểm tra Đội QLTT số 6 phối hợp với Công an xã Giao Long tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trên. Đoàn đã niêm phong, tạm giữ 260 kg móng heo chứa trong 26 thùng với nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, nhãn phụ bằng tiếng Việt, là hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 20 kg sản phẩm gà đông lạnh các loại gồm: chân gà, ức gà, cánh gà, trong 6 gói, không nhãn hàng hóa, dấu hiệu hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 10,3 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện công ty chưa xuất trình được tờ khai nhập khẩu, hóa đơn, chứng từ, kiểm dịch, chưa chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Đội QLTT số 6 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thực phẩm A.