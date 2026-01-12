HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Theo Live Science, các nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia ở Santiago (Chile) đã sử dụng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để giải mã câu chuyện đằng sau một xác ướp lạ thường.

Xác ướp này được tìm thấy ngay bên ngoài một mỏ ngọc lam thời tiền Tây Ban Nha ở TP El Salvador phía bắc Chile, khu vực thuộc sa mạc Atacama.

Người đàn ông tự biến thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile - Ảnh 1.

Sa mạc Antacama của Chile, nơi xác ướp bí ẩn được tìm thấy - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Quá trình phân tích cho thấy xác ướp này là một người đàn ông qua đời khi mới 25-40 tuổi, sống vào khoảng năm 894-1016, tức giai đoạn mà Đế chế Wari sụp đổ và Đế chế Inca trỗi dậy trong khu vực.

Cuộc phân tích cũng tiết lộ người này đã qua đời do đa chấn thương, bởi một lực tác động mạnh từ phía trên khi ông đang cúi người.

Điều này khiến các nhà khảo cổ suy đoán rằng xác ướp này thuộc về một người thợ mỏ. Hơn 1.000 năm trước, ông đã gặp tai nạn thương tâm ngay trong mỏ ngọc lam bên cạnh, có thể là một vụ sập hầm mỏ.

Có lẽ người thân hoặc đồng nghiệp của người thợ mỏ xấu số đã đưa ông ra khỏi hiện trường và chôn cất ông ngay bên cạnh mỏ ngọc.

Việc người đàn ông này biến thành xác ướp là hoàn toàn tự nhiên, có thể do môi trường đặc biệt của Atacama.

Atacama được mệnh danh là "sa mạc tử thần", là nơi khô hạn nhất trên Trái Đất.

Vụ sập hầm mỏ có thể đã nhanh chóng bọc kín người này ngay sau khi qua đời, khiến thi thể không thể bị động vật hay vi khuẩn tấn công, hoặc bị ảnh hưởng bởi không khí bên ngoài. Tiếp đó, môi trường khắc nghiệt của sa mạc nhanh chóng rút cạn nước trước khi thi thể kịp phân hủy, biến ông thành xác ướp.

Bên cạnh đó, các khoáng chất trong mỏ ngọc lam cũng đóng vai trò như chất bảo quản tự nhiên, giúp thi thể cùng các món đồ tùy táng như cung tên, túi thuốc gây ảo giác vẫn còn nguyên vẹn sau hơn một thiên niên kỷ.

Tin liên quan

Một hành tinh đang áp sát Trái Đất, khoe các "mặt trăng sự sống"

Một hành tinh đang áp sát Trái Đất, khoe các "mặt trăng sự sống"

(NLĐO) - Trong suốt tháng 1, hành tinh mà các nghiên cứu về sự sống gần đây hướng vào sẽ trở thành một trong những "ngôi sao" sáng nhất bầu trời.

Vừa hoạt động, đài quan sát Mỹ đã nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ

(NLĐO) - Một vật thể có cấu tạo "không giống ai", phá vỡ nhều giới hạn vật lý, đã được phát hiện bởi Đài quan sát Vera C. Rubin.

Loại vật thể chưa từng thấy vừa lướt qua kính viễn vọng

(NLĐO) - Một vật thể khổng lồ đang lao qua không gian với tốc độ 3,2 triệu km/giờ, xác nhận một lý thuyết được đưa ra nửa thế kỷ trước là đúng

    Thông báo