Ngày 30-5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận, chăm sóc một con kỳ đà vân quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29-5, trên đường đi làm về, anh Phạm Văn Phương (ngụ thôn Hữu Hòa, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một con kỳ đà bị nhốt trong bao lưới nằm giữa đường.

Biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm nên anh Phương đã chủ động mang con kỳ đà này đến Công an phường Quảng Trị để giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Quảng Trị đã liên hệ và bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để tiếp nhận, chăm sóc và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan kiểm lâm, đây là loài kỳ đà vân, nặng 1,7kg, thuộc nhóm IB nguy cấp, quý, hiếm.