Pháp luật

Phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ hơn nửa tấn thuốc nổ ở Khánh Hoà

Kỳ Nam

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Ngày 13-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Hứa Thị Lệ (SN 1968, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Hồng Son (SN 1972, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) cùng về tội danh "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ"

Trước đó, sáng 3-11, Hứa Thị Lệ điều khiển xe máy chở 36 kg thuốc nổ cùng 48 m dây cháy chậm từ xã Bắc Ninh Hòa về phường Đông Ninh Hòa.

Khi đến khu vực ngã ba thuộc tổ dân phố Phú Thọ 2, đường tỉnh 652B, đối tượng bị tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Hải đoàn 48, Đồn Biên phòng Ninh Phước, Công an phường Đông Ninh Hòa và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa truy chặn, bắt quả tang.

img

Hứa Thị Lệ cùng Trần Hồng Son và tang vật khi bị bắt giữ. Ảnh: VT

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang đối với Hứa Thị Lệ về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Qua đấu tranh xét hỏi, Đoàn Đặc nhiệm phòng - chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung đã khẩn trương truy bắt thêm đối tượng liên quan là Trần Hồng Son. Khám xét nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 509kg thuốc nổ, 207m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ.

Hứa Thị Lệ khai nhận là đối tượng tìm kiếm đầu mối mua thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm rồi vận chuyển về cất giấu tại nhà riêng ở phường Đông Ninh Hòa (Khánh Hòa) để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

.

Tin liên quan

Lại xuất hiện clip nghi đánh cá bằng mìn ở Khánh Hòa

Lại xuất hiện clip nghi đánh cá bằng mìn ở Khánh Hòa

(NLĐO) - Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người cầm 2 vật lạ nghi là mìn tự chế tại khu vực biển Hòn Bạc, vịnh Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa

Kết quả xác minh vụ cá biển tự nhiên chết hàng loạt ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã có kết quả xác minh việc cá biển tự nhiên chết hàng loạt mà Báo Người Lao Động phản ánh

Hình ảnh cá biển tự nhiên chết hàng loạt ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xác minh tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực Hòn Bạc có phải do việc đánh cá bằng chất nổ hay không

tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can Khánh Hòa công an tỉnh quyết định khởi tố bị can vận chuyển trái phép thuốc nổ
