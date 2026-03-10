HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát hiện bộ xương người trong bìa rừng ở Măng Đen

Hoàng Thanh

(NLĐO)- Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định bộ xương người đã phân hủy mạnh, chưa rõ giới tính

Ngày 10-3, Công an xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nhân thân một bộ xương người vừa được phát hiện trong khu vực bìa rừng giáp ranh giữa hai xã.

Trước đó, sáng 9-3, người dân khi đi qua khu vực bìa rừng giáp ranh giữa xã Đăk Kôi và xã Măng Đen bất ngờ phát hiện một bộ xương người nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Măng Đen đã nhanh chóng cử lực lượng đến kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định bộ xương người đã phân hủy mạnh, chưa rõ giới tính. Khu vực gần đó còn có một bộ quần áo rách nát cùng dây thắt lưng.

- Ảnh 1.

Bộ xương người trong bìa rừng

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể đã tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 4-5 tháng. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định.

Đại diện Công an xã Măng Đen cho biết qua kiểm tra địa giới hành chính, vị trí phát hiện bộ xương nằm trong khu vực rừng hẻo lánh thuộc xã Đăk Kôi. Do đó, đơn vị đã liên hệ với Công an xã Đăk Kôi để phối hợp xử lý vụ việc. 

Sáng 10-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Đăk Kôi tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết liên quan để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan các trường hợp mất tích thời gian qua hoặc phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần sớm liên hệ cơ quan công an để hỗ trợ xác minh danh tính nạn nhân.

