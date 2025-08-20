Phát hiện hộp sọ, nhiều xương người cùng quần áo nữ trên núi

Ngày 20-8, tại khu vực nghĩa trang thuộc xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đang phối hợp thực hiện công tác khám nghiệm đối với nhiều phần xương nghi là xương người.

Khu vực phát hiện hộp sọ, nhiều xương người. Ảnh: L. Hoàng

Trước đó, sáng cùng ngày 20-8, người dân địa phương phát hiện một phần hộp sọ nghi sọ người trên khu vực thuộc núi Đại Huệ, xóm Đại Huệ, nên đã trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Được biết, khu vực phát hiện hộp sọ, xương người nằm trên núi, cách Quốc lộ 46 khoảng hơn 1 km, cách khu vực nghĩa trang của khu dân cư khoảng hơn 500 m. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số xương nghi xương người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới.

Tìm lai lịch bộ xương người phát hiện trên núi

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể tử vong nhiều tháng trước. Một số mẫu thu tại hiện trường được người thân của chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) xác nhận là của người này.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.