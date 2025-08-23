Phát hiện bộ xương người trên núi cao tỉnh Gia Lai

Chiều 23-8, Công an xã Chư A Thai cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ tung tích nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân được phát hiện trên núi tại địa bàn xã.

Chiếc áo khoác và thắt lưng buộc trên cành cây. Ảnh: Duy Hải

Trước đó, người dân trình báo phát hiện một bộ xương khô tại khu vực núi thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cùng Công an xã Chư A Thai nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường.

Qua ghi nhận ban đầu, hiện trường nằm ở khu vực núi cao, hoang vu, ít người qua lại. Bộ xương được xác định nghi của nam giới. Một phần bộ xương bị ảnh hưởng bởi đám cháy cỏ trong mùa khô.

Cạnh đó có một áo khoác màu đen - trắng (ngực trái in chữ F, tay phải có chữ X, sau lưng in chữ "COURAGE") cùng một dây thắt lưng in hình ngôi sao và dòng chữ "DQTV". Chiếc áo khoác và thắt lưng được buộc trên cành cây có biểu hiện của một vụ treo cổ.

Cơ quan công an thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân, đề nghị báo ngay cho Công an xã gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (điều tra viên Đặng Văn Mạnh, số điện thoại: 0931.633.679).