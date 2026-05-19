Phát hiện con vật quý hiếm, dài 70cm nằm giữa đồng ruộng

Ngày 19-5, UBND xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Triệu Phong bàn giao con kỳ đà vân quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, trong lúc làm đồng, anh Bùi Hữu Nhật (ngụ xã Triệu Bình) đã phát hiện con kỳ đà vân này và bắt giữ.

Con kỳ đà vân quý hiếm được bàn giao cho đơn vị cứu hộ. Ảnh: Quê Hương

Qua tìm hiểu, được biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ nên anh Bùi Hữu Nhật đã tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Triệu Bình đã phối hợp lập biên bản, thông báo xác minh chủ sở hữu theo quy định trước khi bàn giao cho đơn vị cứu hộ động vật.

Cơ quan chức năng xác định con kỳ đà vân này thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm (IB), nặng khoảng 2kg, dài khoảng 70 cm.

Theo UBND xã Triệu Bình, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm thể hiện ý thức tích cực trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tự nhiên.