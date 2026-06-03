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Kinh tế

Phát hiện công ty bán hàng trăm phụ tùng ô tô giả nhãn hiệu Peugeot

Lê Thúy

(NLĐO) - Lực lượng Quản lý thị trường tại Hà Nội vừa phát hiện 835 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Peugeot.

Trong bối cảnh xăng sinh học E10 được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-6, nhu cầu kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và thay thế phụ tùng ô tô có xu hướng gia tăng.

Phát hiện công ty bán hàng trăm phụ tùng ô tô giả nhãn hiệu Peugeot - Ảnh 1.

Phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT tại Hà Nội

Trước nguy cơ các đối tượng lợi dụng thời điểm thị trường sôi động để tiêu thụ phụ tùng giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô trên địa bàn.

Mới đây, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại địa chỉ Lô N09-601, Khu đô thị mới Đặng Xá và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Lô H3-T131, Khu đô thị 31HA, xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 1 phát hiện 835 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Peugeot. Tang vật gồm nhiều chủng loại như bộ má phanh, lốc điều hòa, giảm xóc, phớt đầu trục động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, ống nước làm mát, tấm chắn động cơ và nhiều phụ tùng khác.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp còn sử dụng dấu hiệu Peugeot trên biển hiệu kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hai bộ biển hiệu phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định.

Không chỉ phát hiện dấu hiệu vi phạm tại cửa hàng, Đoàn kiểm tra còn xác định doanh nghiệp đang sử dụng ba website thương mại điện tử gồm: giaminhauto.vn, phutungpeugeot.vn và phukienxephap.com để kinh doanh và quảng bá sản phẩm. Đại diện doanh nghiệp thừa nhận các hình ảnh, thông tin sản phẩm đăng tải trên các website này cũng chính là các sản phẩm đang được bày bán tại cơ sở kinh doanh.

Quá trình rà soát trên hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương cho thấy các website nêu trên có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; công khai không đầy đủ thông tin về chủ sở hữu website; thiếu các thông tin bắt buộc về hàng hóa; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và chính sách bảo đảm an toàn, an ninh trong thu thập, sử dụng dữ liệu người tiêu dùng.

Đặc biệt, lực lượng chức năng ghi nhận dấu hiệu cung cấp thông tin về hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet, tiềm ẩn nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi tìm kiếm và mua sắm phụ tùng ô tô trực tuyến.

Theo Lãnh đạo Đội QLTT số 1, nếu không được kiểm soát kịp thời, các loại phụ tùng giả mạo nhãn hiệu, kém chất lượng có thể gây ảnh hưởng đến an toàn vận hành phương tiện, đồng thời khiến người tiêu dùng hiểu sai về nguyên nhân phát sinh sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng nhiên liệu mới.

Hiện Đội QLTT số 1 đang phối hợp với chủ thể quyền nhãn hiệu Peugeot để hoàn thiện hồ sơ, làm rõ hành vi kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử cũng như tại cơ sở kinh doanh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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