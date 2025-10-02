HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Phát hiện "đĩa mặt trăng" khổng lồ chứa tiền chất sự sống

Anh Thư

(NLĐO) - Một đĩa khí bụi cách Trái Đất 620 năm ánh sáng, có thể là nơi sản sinh ra các "mặt trăng sự sống".

Sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, một nhóm khoa học gia đã khám phá ra một "đĩa mặt trăng" khổng lồ xung quanh một hành tinh khí non trẻ trong chòm sao Yển Diên (Chamaeleon).

Đĩa khí bụi này có thể là nơi sẽ sản sinh ra các "mặt trăng sự sống" trong tương lai.

Phát hiện "đĩa mặt trăng" khổng lồ chứa tiền chất sự sống - Ảnh 1.

Hành tinh CT Cha b và "đĩa mặt trăng" khổng lồ, có nhiều phân tử chứa carbon - Ảnh: NASA

Theo Sci-News và website của NASA, hành tinh được nghiên cứu mang tên CT Cha b, còn được gọi là PDS 44 b. Nó là một đĩa khí bụi khổng lồ giống kiểu Sao Mộc, chỉ mới 2 triệu năm tuổi và vẫn đang tích tụ vật chất.

Tuy nhiên, đĩa khí bụi được phát hiện không phải là một phần của đĩa bồi tụ lớn (đĩa tiền hành tinh) xung quanh ngôi sao mẹ của CT Cha, mà là một đĩa bồi tụ nhỏ hơn quay quanh chính hành tinh.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters cho biết đĩa này có thể là nơi sản sinh ra các mặt trăng lớn trong tương lai.

“Chúng ta không chỉ chứng kiến sự hình thành của mặt trăng mà còn chứng kiến sự hình thành của hành tinh này” - tiến sĩ Sierra Grant, nhà thiên văn học từ Viện Khoa học Carnegie (Mỹ), cho biết.

Họ cũng phân tích thành phần hóa học đĩa khí bụi  và tìm ra tới 7 phân tử chứa carbon trong đĩa hành tinh, bao gồm carbon dioxide (CO 2 ), hydrogen cyanide (HCN), acetylene (C 2 H 2 ), benzene (C 6 H 6 )...

Đây là một phát hiện thú vị bởi các phân tử carbon loại này vốn được coi là tiền chất của sự sống, là sự khởi đầu của các quá trình hóa học phức tạp nhằm tạo ra các "khối xây dựng sự sống".

Nó đem đến một niềm hy vọng rằng các mặt trăng quanh hành tinh này có thể là "mặt trăng sự sống" như Europa của Sao Mộc hay Enceladus của Sao Thổ.

Thành phần hóa học giàu carbon của nó cũng hoàn toàn trái ngược với thành phần hóa học được thấy trong đĩa xung quanh ngôi sao mẹ, nơi các nhà nghiên cứu tìm thấy nước nhưng không có carbon.

Sự khác biệt giữa hai đĩa này cung cấp bằng chứng về quá trình tiến hóa hóa học nhanh chóng của chúng chỉ trong vòng 2 triệu năm đầu của hệ sao và cũng gợi ý về những điều có thể đã từng xảy ra trong chính hệ Mặt Trời của chúng ta.

