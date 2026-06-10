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Khoa học

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Anh Thư

(NLĐO) - Vô số cổ vật đắt giá đã được khai quật tại một pháo đài La Mã hơn 1.900 tuổi ở Anh, bao gồm những đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới.

Theo Live Science, các nhà khảo cổ đã phát hiện vô số cổ vật đắt giá - bao gồm hàng ngàn đôi giày, đôi dép được bảo quản tốt - tại di tích pháo đài Vindolanda, một pháo đài La Mã cổ đại dọc theo Bức tường Hadrian ở vùng Northumberland nước Anh.

Trong số đó, có khoảng 50 đôi là dép đi trong nhà tắm và là những đôi dép nhà tắm cổ nhất từng được phát hiện trên thế giới. Chúng được chế tạo khoảng gần 1.900 năm trước, "trẻ" hơn độ tuổi của pháo đài một chút.

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu" - Ảnh 1.

Theo English Heritage, một tổ chức bảo tồn di tích và các địa điểm lịch sử, nhà tắm La Mã là nơi tụ họp cộng đồng.

Người tắm sẽ cởi quần áo, di chuyển từ phòng lạnh sang phòng ấm, rồi đến phòng nóng, sau đó quay lại phòng đầu tiên để ngâm mình trong nước lạnh.

Một trong những phát minh quan trọng nhất trong hệ thống tắm của người La Mã là hệ thống sưởi sàn (hypocaust), bao gồm việc đốt lò dưới sàn nhà được nâng cao để làm nóng các phòng ấm, phòng nóng và các phòng tắm.

Hệ thống sưởi bức xạ này cũng làm cho sàn nhà nóng đến mức khó chịu khi chạm vào.

Đó có thể là lý do họ cần đến dép nhà tắm. Những chiếc dép cổ đại này được chế tạo giống như cách chúng ta làm guốc mộc thời hiện đại, với phần đế gỗ dày 2,5-5 cm và quai bằng da.

Theo các nhà khảo cổ, ngoài việc giúp chân người tắm không bị nóng, chúng còn chống trượt rất tốt.

Đây không phải là loại dép, guốc cổ nhất thế giới. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những ví dụ về dép xăng đan cổ hơn nhiều, bao gồm cả dép của Vua Tut, có niên đại từ năm 3.300 trước Công nguyên ở Ai Cập. Người Etruscan đã có dép xăng đan khung kim loại từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên.

Mặc dù vậy, chúng không phải dép đi trong nhà tắm.

Phát hiện này đã góp thêm vào chuỗi bằng chứng khảo cổ cho thấy người La Mã hàng thiên niên kỷ trước đã có một cuộc sống tiện nghi "vượt thời gian".

Các cuộc khai quật từ nhiều di tích người La Mã khác trên thế giới cho thấy họ sở hữu những thành phố tráng lệ với ngành dịch vụ phát triển, có cả các thú vui giống người hiện đại như mua đồ ăn vặt "take away" để nhâm nhi khi dạo phố.


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