Thời sự Xã hội

Phát hiện gần 2.000 USD trong túi đồ gửi tặng đồng bào vùng lũ

Trần Thường

(NLĐO) – Phát hiện số tiền lớn trong túi áo quần quyên góp cho đồng bào vùng lũ, người dân ở TP Đà Nẵng trình báo công an để tìm chủ nhân trả lại.

Ngày 29-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) vừa xác minh, trao trả lại số ngoại tệ lớn cho vị chủ nhân đã bỏ quên trong túi đồ quyên góp cho bà con vùng lũ.

Phát hiện gần 2.000 USD trong túi đồ gửi tặng đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Công an xã Hà Nha xác minh, trao trả lại số tài sản lớn cho chủ nhân

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 28-11, Công an xã Hà Nha tiếp nhận tin báo của ông Lê Văn Hoàng (SN 1965, trú thôn Mỹ An, xã Hà Nha), cho biết trong lúc sắp xếp đồ cứu trợ tại nhà, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1971, thôn Mỹ An) phát hiện một túi tiền ngoại tệ gồm đô la Mỹ và peso Cuba nằm lẫn trong quần áo ủng hộ.

Ngay khi phát hiện, ông Hoàng và bà Bảy đã nhanh chóng báo cho Công an xã để xác minh, tìm người đánh rơi.

Bằng tinh thần trách nhiệm và khẩn trương trong công tác, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, qua xác minh, Công an xã Hà Nha xác định chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1985, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã vô tình để quên 1.865 đô la Mỹ và 130 peso Cuba trong túi đồ quyên góp cho đồng bào vùng lũ.

Sau khi xác minh đúng chủ sở hữu, Công an xã Hà Nha đã tiến hành lập biên bản và trao trả đầy đủ số tiền cho chị Lan.

Đà Nẵng Tinh thần trách nhiệm Công an TP Đà Nẵng công an xã Ngũ Hành Sơn đô la Mỹ Hà Nha
