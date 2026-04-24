Phát hiện gần 57 triệu đồng “bỏ quên” tại trụ ATM, chàng trai giao nộp công an

Ngày 24-4, Công an phường Bình Định, tỉnh Gia Lai cho biết đã hoàn tất việc trao trả số tiền 56,8 triệu đồng cho anh Trần Thiện Công (trú tại địa phương) sau khi số tiền này bị thất lạc trong quá trình giao dịch tại một trụ ATM.

Anh Trí (giữa) trao lại số tiền nhặt tại trụ ATM cho anh Công.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 22-4, anh Công đến giao dịch nộp tiền tại một trụ ATM của ngân hàng trên đường Ngô Gia Tự, phường Bình Định.

Tuy nhiên, sau khi về nhà kiểm tra tài khoản, anh Công không thấy số tiền được cộng vào nên lo lắng, không rõ nguyên nhân.

Cùng thời điểm, anh Nguyễn Hữu Trí (SN 2006, trú phường Bình Định) khi đến giao dịch tại trụ ATM này đã phát hiện một số tiền lớn còn sót lại.

Nhận định đây có thể là tiền của người giao dịch trước bỏ quên, anh Trí đã nhanh chóng mang đến trình báo và bàn giao cho Công an phường Bình Định để hỗ trợ tìm người đánh mất.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh. Đến ngày 23-4, qua rà soát, cơ quan chức năng xác định số tiền trên là của anh Trần Thiện Công và tiến hành liên hệ để trao trả.

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Nguyễn Hữu Trí đã góp phần lan tỏa giá trị sống đẹp trong cộng đồng, nhận được sự ghi nhận và biểu dương từ lực lượng chức năng và người dân địa phương.