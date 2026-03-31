Chị Huế (người đứng thứ 2 từ phải sang) trao trả tài sản cho người bị đánh rơi

Sáng 31-3, tại cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), một người phụ nữ đã nhặt được chiếc ví chứa 46 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng và nhanh chóng bàn giao để trả lại cho người đánh rơi.

Theo thông tin từ bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thu Huế, trú thôn Xuân Trạch, xã Bố Trạch, trong lúc chăm sóc người thân điều trị tại đây đã phát hiện một chiếc ví màu trắng rơi trước cổng bệnh viện. Khi kiểm tra bên trong, chị thấy có 46 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, chị Huế mang toàn bộ tài sản đến bàn giao cho lực lượng bảo vệ bệnh viện nhờ tìm người đánh mất.

Khu vực mà chị Huế nhặt được chiếc ví

Cùng thời điểm, chị Hoàng Thị Thảo (33 tuổi, trú tổ dân phố Xuân Lộc, xã Bắc Gianh) đến trình báo việc bị rơi ví. Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin trong giấy tờ và xác minh, lực lượng bảo vệ phối hợp Công an phường Đồng Hới đã hoàn tất thủ tục, trao trả lại toàn bộ tài sản cho chị Thảo.

Nhận lại chiếc ví cùng số tiền lớn và giấy tờ quan trọng, chị Thảo bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn tới chị Huế cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện đã giúp tìm lại tài sản.

Theo đại diện bệnh viện, hành động trung thực của chị Huế là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần sống đẹp.