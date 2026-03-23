Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng cuộn dây thông tin, tăng võng nguyên bộ

Chiều 23-3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, cho biết đơn vị vừa quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng núi thuộc thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.
Hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập nằm ở độ sâu 1m, còn nhiều xương cốt. Di vật đi kèm hài cốt liệt sĩ có tăng võng nguyên bộ, 11 cúc áo quần, 1 cuộn dây thông tin, nhiều mảnh đạn và đinh ghim.
Ngay sau khi quy tập, đơn vị này đã tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) để chăm sóc, hương khói, bảo quản và làm các thủ tục để xác định thông tin liệt sĩ.
Hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ.
