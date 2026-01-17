HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát hiện hài cốt nghi là liệt sĩ hy sinh cùng nhiều di vật ở Lâm Đồng

Nhất Đăng

(NLĐO) - Trong lúc thi công sửa chữa nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi (phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), công nhân phát hiện nhiều hài cốt cùng di vật

Ngày 17-1, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc và các đơn vị liên quan tổ chức quy tập hài cốt, nghi là liệt sĩ hy sinh ở tại khuôn viên nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi.

Lâm Đồng: Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ và di vật - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt nghi là liệt sĩ hy sinh tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi.

Trước đó, ngày 16-1, trong lúc đào đất thi công tôn tạo nghĩa trang giáo xứ này, công nhân phát hiện nhiều hài cốt, dép cao su, vỏ đạn, bật lửa, quần áo quân nhân… nên báo chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, thực hiện các thủ tục, quy tập hài cốt.

Các đơn vị đã mời một số cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại địa phương đến hiện trường để nắm thông tin về các trận đánh diễn ra ở khu vực này. Các cựu chiến binh cho biết, khoảng tháng 5-1969, khu vực này từng diễn ra các trận đánh giữa quân đội ta với địch và nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Lực lượng chức năng đã quy tập những hài cốt này về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc và tiếp tục xác minh thông tin.

Tin liên quan

Phát hiện cây bút có khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Phát hiện cây bút có khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Tại khu vực rừng tràm này, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ kèm theo nhiều di vật quan trọng

Xúc động hình ảnh di vật vừa được tìm thấy cùng 2 hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Chiếc mũ cối, đế giày, võng bộ đội, hộp tiếp đạn... là những di vật vừa được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ bên cạnh là 2 túi da đựng tài liệu

(NLĐO) - Hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu từ 0,8 - 1,2 m, mỗi hài cốt có di vật kèm theo là túi da đựng tài liệu

