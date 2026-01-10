HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Xúc động hình ảnh di vật vừa được tìm thấy cùng 2 hài cốt liệt sĩ

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Chiếc mũ cối, đế giày, võng bộ đội, hộp tiếp đạn... là những di vật vừa được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Ngày 10-1, Đội 584 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại rừng tràm thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Xúc động hình ảnh di vật vừa được tìm thấy cùng 2 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm trong rừng tràm thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Xúc động hình ảnh di vật vừa được tìm thấy cùng 2 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 2.

Di vật chôn kèm hài cốt liệt sĩ

Xúc động hình ảnh di vật vừa được tìm thấy cùng 2 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Xúc động hình ảnh di vật vừa được tìm thấy cùng 2 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 3.

Hai hài cốt liệt sĩ đã được đưa về chăm sóc, hương khói tại Đội 584. Ảnh: Xuân Diện

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1 m, được bọc trong tăng kèm các di vật như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đội 584 và được cán bộ, đội viên bảo vệ và hương khói chu đáo. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu Đội 584 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, cũng tại tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ ở thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh.

Tin liên quan

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong vườn của một hộ gia đình ở Quảng Trị

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong vườn của một hộ gia đình ở Quảng Trị

(NLĐO) - Thông tin ban đầu từ các nhân chứng lịch sử và hồ sơ lưu trữ, tại khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ vào năm 1968 đã xảy ra một trận chiến đấu ác liệt

Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Nhiều hài cốt liệt sĩ được quy tập kèm theo di vật là các biển nhôm, nhựa khắc ký hiệu quan trọng, đến nay vẫn đang được "giải mã"

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm biển nhôm khắc ký hiệu rất quan trọng

(NLĐO) - Hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy nằm ở độ sâu gần 1 m, được bọc trong bao tử sĩ kèm một biển nhỏ làm bằng nhôm chứa ký hiệu quan trọng

