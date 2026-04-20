Ngày 20-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận đội khảo sát của đơn vị vừa phát hiện một hang động mới trong khu vực, đáng chú ý bên trong có thác nước hình thành tự nhiên hiếm gặp.

Theo thông tin ban đầu, hang động được tiếp cận và khảo sát sơ bộ với độ sâu khoảng 350m theo phương thẳng đứng. Bên trong hang xuất hiện dòng nước chảy từ trên xuống dưới, tạo thành một thác nước có cấu trúc độc đáo, khác biệt so với nhiều hang động từng được ghi nhận trong khu vực.

Các chuyên gia cho biết quá trình khảo sát vẫn đang tiếp tục, nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận nên chưa thể đưa ra đánh giá toàn diện về quy mô, cấu trúc cũng như giá trị địa chất - thủy văn của hang động này.

Hình ảnh hang động mới hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng dự kiến sẽ triển khai nghiên cứu, khảo sát chi tiết hơn và công bố đầy đủ thông tin về hang động cùng hệ thống thác nước vừa được phát hiện.

Phong Nha - Kẻ Bàng từ lâu được mệnh danh là "Vương quốc hang động" với hơn 425 hang đã được phát hiện, trong đó khoảng 50 hang đang được khai thác phục vụ du lịch.

Nổi bật nhất là Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi vườn quốc gia, sở hữu hệ thống sông ngầm quy mô lớn.

Theo các chuyên gia, nhiều hang động tại khu vực có dấu hiệu dòng chảy ngầm, song việc hình thành thác nước cao hàng trăm mét ngay trong lòng hang là hiện tượng rất hiếm, làm tăng thêm giá trị độc đáo về địa chất và cảnh quan của khu di sản.