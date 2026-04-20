Thời sự

Phát hiện hang động mới có thác nước độc đáo tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Hoàng Phúc

(NLĐO) - Bên trong hang động mới phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng xuất hiện thác nước với cấu trúc độc đáo, khác biệt so với nhiều hang động khác

Ngày 20-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận đội khảo sát của đơn vị vừa phát hiện một hang động mới trong khu vực, đáng chú ý bên trong có thác nước hình thành tự nhiên hiếm gặp.

Theo thông tin ban đầu, hang động được tiếp cận và khảo sát sơ bộ với độ sâu khoảng 350m theo phương thẳng đứng. Bên trong hang xuất hiện dòng nước chảy từ trên xuống dưới, tạo thành một thác nước có cấu trúc độc đáo, khác biệt so với nhiều hang động từng được ghi nhận trong khu vực.

Các chuyên gia cho biết quá trình khảo sát vẫn đang tiếp tục, nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận nên chưa thể đưa ra đánh giá toàn diện về quy mô, cấu trúc cũng như giá trị địa chất - thủy văn của hang động này.

Phát hiện hang động mới Phong Nha có thác nước độc đáo hiếm gặp năm 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh hang động mới hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng dự kiến sẽ triển khai nghiên cứu, khảo sát chi tiết hơn và công bố đầy đủ thông tin về hang động cùng hệ thống thác nước vừa được phát hiện.

Phong Nha - Kẻ Bàng từ lâu được mệnh danh là "Vương quốc hang động" với hơn 425 hang đã được phát hiện, trong đó khoảng 50 hang đang được khai thác phục vụ du lịch. 

Nổi bật nhất là Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi vườn quốc gia, sở hữu hệ thống sông ngầm quy mô lớn.

Theo các chuyên gia, nhiều hang động tại khu vực có dấu hiệu dòng chảy ngầm, song việc hình thành thác nước cao hàng trăm mét ngay trong lòng hang là hiện tượng rất hiếm, làm tăng thêm giá trị độc đáo về địa chất và cảnh quan của khu di sản.

Tin liên quan

Lần đầu phát hiện 4 loài chim lạ, quý hiếm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Lần đầu phát hiện 4 loài chim lạ, quý hiếm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Kết quả điều tra khoa học cho thấy Quảng Trị lần đầu bổ sung 4 loài chim mới vào danh lục địa phương, trong đó có loài giá trị bảo tồn cao.

Gần 4.400 loài động, thực vật được ghi nhận ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Với gần 4.400 loài động, thực vật được ghi nhận, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học nổi bật toàn cầu.

Du khách nườm nượp đến "Vương quốc hang động" Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, Phong Nha - Kẻ Bàng luôn thu hút đông đảo du khách trong hành trình khám phá vùng đất Quảng Trị.

