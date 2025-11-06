HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát hiện hàng ngàn hộp An Cung ngưu Hoàng Nam Dương nhập lậu

Tr.Đức

(NLĐO)- Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu Hoàng Nam Dương nhập lậu

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh cho biết trong 3 ngày đầu tháng 11-2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng giả và thực phẩm chức năng nhập lậu, với tổng trị giá ước tính hơn 2,6 tỉ đồng.

Phát hiện hàng nghìn hộp An Cung ngưu Hoàng Nam Dương nhập lậu tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đội QLTT số 1 kiểm tra Địa điểm kinh doanh Tuần Châu - Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương

Đáng chú ý, vào chiều 3-11, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh tại Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương (khu Đồn Điền, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) và phát hiện cơ sở này đang bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu Hoàng Nam Dương loại 0,3g/viên/hộp không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 50 hộp Nam Dương Quan Trang Trấn loại 24 viên/hộp có xuất xứ Thái Lan, nhập lậu. Tổng giá trị lô hàng vi phạm theo giá niêm yết lên tới gần 690 triệu đồng.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định pháp luật.

Tiếp đó, ngày 5-11, Đội QLTT số 1 chủ trì, phối hợp cùng Đội QLTT số 2 tiến hành khám kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh) do ông Nguyễn Trọng Hoành (34 tuổi) làm chủ.

Phát hiện hàng nghìn hộp An Cung ngưu Hoàng Nam Dương nhập lậu tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 2 kiểm tra kho hàng tại Thôn Đông Thành, xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 2.929 đôi dép mang nhãn hiệu CROCS, ước tính trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Theo khai nhận ban đầu, ông Hoành mua trôi nổi trên thị trường toàn bộ số hàng hóa này để kinh doanh kiếm lời, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đội QLTT số 1 hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng, củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan tố tụng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Quảng Ninh nhập lậu thực phẩm chức năng An Cung ngưu Hoàng Nam Dương
    Thông báo