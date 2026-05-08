HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện "hợp chất cứu mạng" trong nghệ và gừng

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Canada cho thấy một nhóm hợp chất trong nghệ và gừng có thể là vũ khí mới chống lại các mầm bệnh kháng thuốc chết người.

Viết trên tạp chí khoa học Nature Communications, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Guelph (Canada) cho biết các hợp chất "chống bám dính" như axit geranylgeranoic (GGA) trong nghệ và gừng có thể mở ra con đường mới trong cuộc chiến chống lại các loài vi khuẩn siêu kháng thuốc.

Phát hiện "hợp chất cứu mạng" trong nghệ và gừng - Ảnh 1.

Một hợp chất có trong nghệ và gừng có thể hỗ trợ chống lại tụ cầu vàng - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, vi khuẩn kháng thuốc đang âm thầm định hình lại nền y học hiện đại, biến những bệnh nhiễm trùng từng có thể điều trị được thành những mối đe dọa nghiêm trọng.

Trong số đó, đáng lo ngại nhất là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus, có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm từ thông thường đến chết người bao gồm nhiễm trùng da, phổi, máu...

Dạng nguy hiểm nhất của nó, tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), chịu trách nhiệm cho một phần đáng kể các ca tử vong toàn cầu liên quan đến kháng thuốc kháng sinh, đặc biệt là ở người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã sử dụng phương pháp sàng lọc tốc độ cao do họ phát triển để thử nghiệm gần 4.000 hợp chất hoạt tính sinh học.

GGA - một loại axit béo có nhiều trong nghệ và gừng - phát huy tác dụng nổi bật nhất trong số đó. Hợp chất này có khả năng phá vỡ độc lực của tụ cầu vàng bao gồm khả năng lây nhiễm, lan rộng và tự vệ của chúng.

GGA khiến vi khuẩn khó bám vào các phân tử của con người hơn, bao gồm cả các protein có trên da và trong máu. Nó cũng can thiệp vào hệ thống "cảm nhận" của vi khuẩn, hạn chế khả năng phát hiện và phản ứng với môi trường xung quanh.

Mặc dù vẫn cần thêm bước nghiên cứu để tìm ra cách áp dụng GGA hiệu quả nhất đối với từng bệnh nhiễm trùng, phát hiện mới này cũng đã mở ra hướng đi đầy hứa hẹn trong việc "tước vũ khí" siêu vi khuẩn mà không gây áp lực kháng thuốc.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ tiếp tục thử nghiệm trên động vật và tìm hiểu sâu hơn về vai trò hợp chất hoạt tính sinh học đặc biệt này.

Đồng thời, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý dùng nghệ hay gừng để thay thế các liệu pháp y tế chính thống khi gặp tình trạng nhiễm trùng, bởi phát hiện trên chỉ mới là bước đầu và chỉ liên quan đến một hợp chất cụ thể, chưa chỉ ra được con đường nào là hiệu quả để áp dụng hay nên kết hợp với thuốc như thế nào.

Tin liên quan

Ngày Tết, nếu đầy hơi, khó tiêu hãy thử uống gừng, bạc hà

Ngày Tết, nếu đầy hơi, khó tiêu hãy thử uống gừng, bạc hà

(NLĐO) - Sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán với nhiều thực phẩm giàu năng lượng dễ khiến đầy bụng, khó tiêu, nhất là người mắc bệnh lý tiêu hoá

Điều bất ngờ xảy ra sau 7 ngày uống bổ sung gừng

(NLĐO) - Nghiên cứu về gừng của 2 trường đại học Mỹ đem lại hy vọng lớn cho những người đang khổ sở vì một nhóm bệnh nan y.

Phát hiện "thần dược" chống lại nhóm bệnh nan y trong củ gừng

(NLĐO)- Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra được một hợp chất đặc biệt trong củ gừng có thể giúp bào chế các phương thuốc hiệu quả cho bệnh Lupus ban đỏ và một số bệnh tự miễn khác.

tụ cầu vàng gừng nghệ hợp chất hoạt tính sinh học nghệ và gừng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo