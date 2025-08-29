HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Phát hiện "kho báu" 80.000 năm, có thể thuộc về loài người đã mất

Anh Thư

(NLĐO) - Di chỉ nổi tiếng Obi-Rakhmat ở Trung Á đã hé lộ bằng chứng cổ xưa nhất về một trong những công nghệ quan trọng nhất của loài người.

Theo Live Science, các nhà khảo cổ vừa thu thập được những hiện vật bằng đá rất đặc biệt, có thể là những đầu mũi tên đầu tiên hiện diện trên thế giới. Không những vậy, chúng có thể thuộc về một loài người đã mất - người Neanderthal.

Với niên đại lên đến 80.000 năm và các yếu tố nêu trên, đó là một kho báu vô cùng giá trị, đối với người cổ đại cũng như đối với chúng ta ngày nay.

Phát hiện "kho báu" 80.000 năm, có thể thuộc về loài người đã mất - Ảnh 1.

Các hiện vật vừa được khai quật có thể bao gồm các đầu mũi tên cổ xưa nhất mà loài người từng tạo ra - Ảnh: PLOS ONE

Các hiện vật đá đã được khai quật từ di chỉ Obi-Rakhmat ở Đông Bắc Uzbekistan, một địa điểm khảo cổ nổi tiếng ở vùng Trung Á.

Các cuộc khai quật trước đây tại địa điểm này đã tiết lộ nhiều công cụ của người tiền sử, bao gồm các lưỡi dao mỏng và rộng, những lưỡi dao nhỏ...

Tuy nhiên, các hiện vật mới - các mũi nhọn tam giác nhỏ - có lẽ là những thứ đáng chú ý nhất.

Các hiện vật này đã bị vỡ nên bị bỏ sót trong các cuộc khảo sát trước đó. Nhưng khi kiểm tra kỹ lưỡng, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Hugues Plisson từ Đại học Bordeaux (Pháp) đã nhận thấy chúng có thể là những thứ vô cùng giá trị.

Theo bài công bố trên tạp chí PLOS One, chúng lâu đời hơn khoảng 6.000 năm so với các mũi tên đá 74.000 năm tuổi được khai quật ở Ethiopia trước đó.

Vì vậy, nếu được xác nhận, chúng sẽ là những mũi tên lâu đời nhất được biết đến trên thế giới, giúp viết lại chính xác dòng thời gian mà công cụ quan trọng này được loài người tạo nên.

Theo các nhà khoa học, những phát hiện này cho thấy những vũ khí và công nghệ săn bắn phức tạp thời kỳ đầu đã phổ biến rộng rãi hơn về mặt địa lý vào thời điểm sớm hơn so với những gì người ta từng nghĩ.

Bên cạnh đó, có nhiều giả thuyết được đặt ra về chủ nhân của các mũi tên này, bởi khu vực này có thể từng là nơi sinh sống của nhiều loài người khác nhau, và cả những "đứa con lai" mang đặc điểm pha trộn rõ nét của 2 loài.

Một cuộc khai quật tại di chỉ này vào năm 2003 đã đem về một số răng và 121 mảnh sọ của một đứa trẻ 9-12 tuổi.

Những chiếc răng giống răng của người Neanderthal, nhưng các đặc điểm hộp sọ lại khiến người ta nghi ngờ đứa trẻ là con lai giữa người Homo sapiens với người Neanderthal hoặc Denisovan.

Người Neanderthal và Denisovan là hai loài người đã tuyệt chủng, cùng thuộc chi Homo (chi Người) với loài Homo sapiens chúng ta. Đã có nhiều bằng chứng về giao phối dị chủng giữa các loài này.

Kính viễn vọng chụp được 300 vật thể "không nên tồn tại"

Kính viễn vọng chụp được 300 vật thể "không nên tồn tại"

(NLĐO) - Một nhóm nghiên cứu Mỹ đã xác định được 300 vật thể bất thường, có thể đã "xuyên không" từ buổi bình minh của vũ trụ.

NASA sẽ đưa “Nữ hoàng địa ngục” đến nơi bị nghi là có sự sống

(NLĐO) - NASA vừa tiết lộ những chi tiết cơ bản về kế hoạch thực hiện sứ mệnh Persephone, nhắm đến "hành tinh bị phế truất".

Lộ diện quái vật khiến các nhà khoa học phải sốc vì độ rùng rợn

(NLĐO) - Spicomellus afer là loài cổ xưa nhất trong nhóm quái vật "bọc thép" Ankylosauria và cũng là loài đáng sợ nhất.

