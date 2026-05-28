Khoa học

Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạc

Anh Thư

(NLĐO) - Kho báu gây kinh ngạc với gần 100 món trang sức vàng tinh xảo đã được tìm thấy tại Dariyah, một đô thị cổ giữa lòng sa mạc Ả Rập Saudi.

Theo Heritage Daily, một kho báu lớn gồm vô số món trang sức vàng cổ đại, nguyên vẹn đến kinh ngạc sau 1.100 năm bị chôn vùi, đã được tìm thấy trong quá trình khai quật di tích Dariyah thuộc vùng Al-Qassim của Ả Rập Saudi.

Dariyah là một ốc đảo giữa sa mạc, nằm ngay tuyến đường mà các đoàn lữ hành từ Basra (Iraq) đổ về thánh địa Mecca lừng danh. Nơi đây, người xưa đã tận dụng nguồn nước hiếm hoi để xây nên một đô thị vào khoảng thế kỷ thứ 9, trong thời kỳ hoàng kim của vương triều Abbasid.

Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạc - Ảnh 1.

Một số hiện vật từ kho báu vàng ở Dariyah - Ảnh: BỘ VĂN HÓA Ả RẬP SAUDI

Theo Bộ Văn hóa Ả Rập Saudi, trong đợt khai quật gần đây nhất tại địa điểm này, các nhà khảo cổ đã tìm thấy kho báu nói trên, bao gồm các mặt dây chuyền, chuỗi hạt, phụ kiện trang trí và các đồ trang sức khác, được chế tác chủ yếu bằng vàng.

Một số hiện vật vẫn còn trong tình trạng bảo quản đáng kinh ngạc. Các chi tiết tinh xảo vẫn có thể được nhìn thấy trên bề mặt vàng, một số món còn nguyên những viên đá màu được gắn vào rất công phu.

Họa tiết hoa lá xuất hiện trên một số hiện vật, xen lẫn với các họa tiết hình học thường thấy trong nghệ thuật Hồi giáo thời kỳ đầu.

Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạc - Ảnh 2.

Nhiều món trang sức tinh xảo vẫn còn nguyên vẹn - Ảnh: BỘ VĂN HÓA Ả RẬP SAUDI

Theo Ủy ban Di sản Ả Rập Saudi, các nghệ nhân đã làm nên các hiện vật này bằng cách tạo hình những tấm vàng mỏng, thêm các họa tiết trang trí và cẩn thận gắn các viên đá màu, một công việc đòi hỏi kinh nghiệm, sự kiên nhẫn và nguồn nguyên liệu quý giá.

Các nhà khảo cổ vẫn chưa thể xác định được chủ nhân của kho báu này, nhưng cho rằng đó có thể là một thương nhân hay người hành hương đi qua tuyến đường cổ đại này, hoặc một gia đình giàu có địa phương.

Mặc dù là của ai, kho báu này cũng là bằng chứng về một Dariyah thịnh vượng trong quá khứ, địa điểm quan trọng trên một tuyến đường từng làm cầu nối cho đức tin, hoạt động thương mại, nghệ thuật, công nghệ... nhiều thế kỷ trước.

Tại Dariyah, các nhà khảo cổ cũng phát hiện những nền móng bằng đá, kiến trúc bằng gạch bùn, lò sưởi và các phòng được trát vữa, nhiều đồ gốm và mảnh thủy tinh... cho thấy đây là một cộng đồng đã được thiết lập vững chắc chứ không phải là điểm dừng chân tạm thời cho du khách.

Mặt trăng lớn hơn cả hành tinh đang "sống" theo cách độc đáo

(NLĐO) - Phát hiện mới về mặt trăng lớn nhất hệ Mặt Trời có thể mở ra cánh cửa mới cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh.

Dụng cụ phẫu thuật 600 tuổi của Trung Quốc viết lại lịch sử y học

(NLĐO) - Bằng chứng hóa học cổ xưa nhất thế giới về thuốc gây tê tại chỗ đã được ghi nhận trên một bộ dụng cụ phẫu thuật thời nhà Minh của Trung Quốc.

Những ngôi sao này có thể là cấu trúc ngoài hành tinh

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy những ngôi sao "lạnh" nhất dải Ngân Hà có thể là các siêu cấu trúc ngoài hành tinh.

