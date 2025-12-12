HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện một thứ trong chocolate làm tốc độ lão hóa chậm lại

(NLĐO) - Theobromine - một hợp chất tự nhiên tồn tại trong chocolate - có thể giúp tuổi sinh học của bạn trẻ hơn tuổi thật nhờ kìm hãm sự lão hóa.

Bằng cách phân tích các dấu hiệu lão hóa DNA và chiều dài telomere của gần 1.700 người, các nhà nghiên cứu từ Đại học King's College London (KCL - Anh) đã phát hiện ra rằng theobromine có tiềm năng chống lão hóa đáng ngạc nhiên.

Theobromine là một hợp chất tự nhiên dồi dào trong ca cao và chế phẩm phổ biến từ nó là chocolate, tạo nên vị đắng tự nhiên mà bạn có thể cảm nhận rõ khi ăn chocolate đen.

Một thứ trong chocolate làm tốc độ lão hóa chậm lại - Ảnh 1.

Chocolate đen chứa thành phần giúp làm chậm tốc độ lão hóa - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Công bố các phát hiện trên tạp chí khoa học Aging, các tác giả cho biết họ đã tuyển dụng 2 nhóm tình nguyện viên, một nhóm gồm 509 người, nhóm còn lại gồm 1.160 người.

Kết quả kiểm tra cho thấy những cá nhân có nồng độ theobromine trong máu cao hơn có xu hướng trông trẻ hơn tuổi thật của họ.

Để làm rõ hơn tác dụng của hợp chất này, các nhà nghiên cứu KCL tiếp tục ước tính tuổi sinh học của các tình nguyện viên thông qua 2 phương pháp đánh giá.

Phương pháp thứ nhất tập trung vào những thay đổi hóa học trong DNA cho thấy tốc độ lão hóa.

Phương pháp thứ hai là đo chiều dài telomere. Telomere là cấu trúc bảo vệ ở đầu nhiễm sắc thể, vốn ngắn đi theo tuổi tác. Vì vậy, telomere ngắn hơn chỉ ra mức độ lão hóa và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Cả hai phương pháp này đều cho thấy người có nồng độ theobromine trong máu cao thường có tuổi sinh học thấp hơn đáng kể so với tuổi thật.

Các kết quả này cho thấy theobromine có thể là cánh cửa để mở ra các phương pháp phòng ngừa các vấn đề sức khỏe do tuổi tác trong tương lai.

Bạn cũng có thể bổ sung chocolate hay những ly ca cao vào khẩu phần hàng ngày như một lựa chọn sức khỏe lành mạnh. Ca cao còn dồi dào các hợp chất hoạt tính sinh học nhóm polyphenol, giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh mạn tính.

Tuy vậy các nhà khoa học nhấn mạnh rằng bạn cần phải lựa chọn loại chocolate mà mình tiêu thụ, cũng như tiêu thụ với lượng vừa phải.

Tốt nhất là ăn chocolate đen (tỉ lệ ca cao nguyên chất lớn) vì trong chocolate còn chứa đường, chất béo và có thể là các thành phần khác trong quá trình chế biến là những thứ không tốt cho sức khỏe.

Nếu uống ca cao, bạn cũng nên pha chế thức uống này theo cách nguyên chất nhất có thể.

Tin liên quan

Có thể giảm nguy cơ tiểu đường 21% nhờ một loại chocolate

Có thể giảm nguy cơ tiểu đường 21% nhờ một loại chocolate

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ) dựa trên gần 112.000 người chỉ ra một số món ăn, uống giúp ngăn ngừa tiểu đường type 2.

Stress vì "deadline", học thi: Hãy uống ca cao, ăn chocolate

(NLĐO) - Các nhà khoa học Nhật Bản đã khám phá ra điều bất ngờ khi quét fMRI não những người vừa "nạp" ca cao.

Tác dụng sức khỏe ngạc nhiên của thứ có trong cà phê, trà, chocolate

(NLĐO) - Xanthine, hợp chất dồi dào trong cà phê, trà, chocolate... vừa được phát hiện có vai trò quan trọng trong một cơ chế giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn, vi nấm tấn công đường ruột.

chocolate ca cao chocolate đen lão hóa tuổi sinh học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo