Pháp luật

Phát hiện một tử thi trong rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Tử thi được xác định là nữ giới, độ tuổi từ 18 đến 45, được phát hiện trong rừng đặc dụng thuộc bán đảo Sơn Trà.

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm tung tích của một nạn nhân đã tử vong được phát hiện tại bán đảo Sơn Trà.

Tìm tung tích một tử thi trong rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Những vật dụng cá nhân sót lại của nạn nhân

Theo đó, cơ quan công an đang thụ lý điều tra, người chết chưa rõ nguyên nhân, phát hiện tại Tiểu khu 64, rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng vào cuối tháng 3 vừa qua.

Qua khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tử thi, lực lượng chức năng phát hiện thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương và một số vật dụng đi kèm gồm: hài cốt đội mũ bảo hiểm màu đen; bên ngoài mặc áo khoác màu đen, bên trong mặc áo thun màu trắng; quần jean màu xanh; dưới chân có đôi dép su màu kem. 

Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có đeo dây chuyền bạc gắn vòng tròn màu xanh ngọc; có đeo túi xách màu xám, bên trong chứa một số đồ vật cá nhân và đồng hồ đeo tay màu đen. 

Tuy nhiên, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Qua kiểm tra hài cốt, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nữ giới, độ tuổi khoảng từ 18 đến 45 tuổi, cao khoảng từ 1m56 đến 1m64, thời gian tử vong trên 1 năm.

Để phục vụ công tác xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị và Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để phối hợp giải quyết.


Phát hiện thi thể 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi tại ụ Ba Thám

Phát hiện thi thể 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi tại ụ Ba Thám

(NLĐO) - Thi thể được phát hiện tại ụ Ba Thám đã được đưa về cảng La Gi phục vụ công tác xác minh nhân thân và điều tra nguyên nhân tử vong

Lâm Đồng: Phát hiện thi thể nam giới có nhiều hình xăm gần hồ Tuyền Lâm

(NLĐO) - Thi thể nam giới được phát hiện trong rừng gần hồ Tuyền Lâm đang trong quá trình phân huỷ, nạn nhân có một số hình xăm trên tay và lưng

Lời khai của người cha trong vụ con trai mất tích, thi thể bị chôn trên đồi

(NLĐO) - Liên quan đến vụ việc cháu bé 12 tuổi mất tích, thi thể được phát hiện trên đồi, cơ quan công an đã tạm giữ người bố.

