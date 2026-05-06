Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm tung tích của một nạn nhân đã tử vong được phát hiện tại bán đảo Sơn Trà.

Những vật dụng cá nhân sót lại của nạn nhân

Theo đó, cơ quan công an đang thụ lý điều tra, người chết chưa rõ nguyên nhân, phát hiện tại Tiểu khu 64, rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng vào cuối tháng 3 vừa qua.

Qua khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tử thi, lực lượng chức năng phát hiện thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương và một số vật dụng đi kèm gồm: hài cốt đội mũ bảo hiểm màu đen; bên ngoài mặc áo khoác màu đen, bên trong mặc áo thun màu trắng; quần jean màu xanh; dưới chân có đôi dép su màu kem.

Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có đeo dây chuyền bạc gắn vòng tròn màu xanh ngọc; có đeo túi xách màu xám, bên trong chứa một số đồ vật cá nhân và đồng hồ đeo tay màu đen.

Tuy nhiên, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.



Qua kiểm tra hài cốt, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nữ giới, độ tuổi khoảng từ 18 đến 45 tuổi, cao khoảng từ 1m56 đến 1m64, thời gian tử vong trên 1 năm.

Để phục vụ công tác xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị và Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.



Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để phối hợp giải quyết.





