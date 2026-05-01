Phát hiện thi thể 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi tại ụ Ba Thám

Sáng 1-5, người dân phát hiện một thi thể nam giới dưới nước tại khu vực ụ Ba Thám, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng nhóm hỗ trợ đã tổ chức trục vớt thi thể và bàn giao cho cơ quan chức năng để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện thi thể người đàn ông đã được đưa về khu vực cảng La Gi phục vụ công tác xác minh nhân thân.

Tìm thân nhân người đàn ông được phát hiện tử vong dưới nước ở La Gi

Theo thông tin nhận dạng ban đầu, người đàn ông này khoảng 50 tuổi, cao chừng 1,6m, có râu quai nón dài khoảng 2–3cm dưới cằm.

Người này mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen bên trong, bên ngoài là áo thun trắng; mặc quần thể thao nam sọc đen trắng dài, bên trong có mặc thêm quần ngắn.

Cơ quan chức năng đề nghị ai là thân nhân hoặc nhận ra đặc điểm của người này nhanh chóng đến khu vực cảng La Gi để phối hợp làm các thủ tục cần thiết.

